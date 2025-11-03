Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडGovinda wife Sunita Ahuja revealed that the actor spends lakhs on pujas needs to take care of his skin and body
गोविंदा पर भड़कीं पत्नी सुनीता, बोलीं- वह न मुझे पसंद करते हैं और न मुझे पैसे देते हैं

संक्षेप: गोविंदा और सुनीता अहूजा के बीच अब भी चीजें बेहतर नहीं हुई हैं। सुनीता ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि गोविंदा उन्हें पसंद नहीं करते है और न उन्हें पैसे देते हैं।

Mon, 3 Nov 2025 04:58 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक बार फिर पॉडकास्ट में अपने पति की आदतों की बुराई की है। सुनीता ने कहा कि गोविंदा ज्योतिषियों और पंडितों की सलाह पर लाखों रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन खुदकी पर्सनल जरूरतों पर खर्च नहीं करते। उन्होंने कहा कि गोविंदा को अपने शरीर का ख्याल रखने की जरूरत है।

सुनीता ने अबरा का डाबरा शो में पारस छाबड़ा से कहा, “हमारे घर में भी एक पंडित हैं। गोविंदा के पर्सनल पंडित। वो एक बार पूजा करवाते हैं और 2 लाख रुपये ले जाते हैं। मैं गोविंदा से कहती हूं कि तुम खुद पूजा करो। उनका कराया हुआ पूजा पाठ काम नहीं आने वाला है। भगवान तुम्हारी खुदकी की हुई प्रार्थना सुनेंगे। अगर मैं दान करती हूं या कोई अच्छा काम करती हूं तो अपने हाथों से करती हूं।”

उन्होंने यह भी बताया कि एक्टर को अपना ख्याल रखना शुरू करना होगा। सुनीता बोलीं, “अब चीची को वजन कम करना होगा और अच्छा दिखना होगा। उसकी स्किन खराब हो गई है। उसे अपना ख्याल रखना चाहिए, यही मेरी दुआ है। उसने हाल ही में कहा था कि मैं तीन फिल्में बना रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि समस्या यह है कि उसे अच्छी टीम नहीं मिल रही है। वह जिस मंडली में बैठता है, उसमें मूर्ख लेखक हैं जो लेखक कम और मूर्ख ज्यादा हैं।”

सुनीता ने आगे कहा, “वे उसे मूर्ख बनाते हैं और घटिया सलाह देते हैं। उसे अच्छे लोग नहीं मिलते और वे मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं सच बोलती हूं। मेरे बारे में सब उसके कान भरते रहते हैं और वह सब पर यकीन कर लेता है। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि अगर आपको कुछ कहना है, तो मेरे मुंह पर कहो, उससे नहीं।”

सुनीता ने आगे कहा कि वह जानवरों और बुज़ुर्गों के लिए कुछ करना चाहती हैं। वह बोलीं, “मेरी दिली इच्छा है कि मैं एक वृद्धाश्रम बनाऊं। जानवरों के लिए एक आश्रय स्थल बनाऊं। मैं यह काम अपने पैसों से करूंगी। मैं गोविंदा से एक रुपया भी नहीं लूंगी क्योंकि वह मुझे नहीं, बल्कि अपने चमचों को पैसे देते हैं।”

