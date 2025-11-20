'मां-बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए कि…', गोविंदा के अफेयर की खबरों के बीच फिजिकल और इमोशनल चीटिंग पर बोलीं सुनीता

संक्षेप: बीते महीने सुनीता ने अपना यूट्यूब इस महीने की शुरुआत में, अभिनेता गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। ऐसे में अब उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग पर राय रखी है।

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, इन दिनों लगातार खबरों में छाई हुई हैं। सुनीता अपने बिंदास और बेबाक नेचर के लिए जानी जाती हैं। वो हर बात को बिना किसी संकोच के कह देती हैं। बीते महीने सुनीता ने अपना यूट्यूब इस महीने की शुरुआत में, अभिनेता गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसमें वो अपनी निजी और गोविंदा संग रिश्ते को लेकर बात करती और रोती नजर आईं। ऐसे में अब उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग पर राय रखी है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग बहस छिड़ गई है।

इमोशनल या फिजिकल चीटिंग पर बोलीं सुनीता दरअसल, सुनीता आहूजा हाल ही में ट्विंकल खन्ना और काजोल के पॉडकास्ट का हिस्सा बनीं। इस दौरान ट्विंकल और काजोल ने सुनीता से कई मुद्दों पर उनकी राय जानने की कोशिश की। ऐसे में दोनों एक्ट्रेसेस ने सुनीता से इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग पर उनकी राय पूछी, तो उन्होंने इसे कलयुग वाली स्थिति बताया। साथ ही कहा कि उनके मां-बाप ने उन्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि इमोशनल या फिजिकल चीटिंग करें। हालांकि, सुनीता आहूजा ने दोनों तरह की चीटिंग को गलत बताया और सवाल उठाया कि आखिर चीटिंग करनी ही क्यों है? यह गलत है।

मैं गोविंदा से मरते दम तक प्यार करती रहूंगी इस बयान के बाद सुनीता आहूजा ने 'पिंकविला' को दिए इंटरव्यू में काजोल और ट्विंकल के चैट शो टू मच के एक सेगमेंट से शुरू हुई बहस यानी इमोशनल और फिजिकल चीटिंग पर फिर से अपनी राय रखी। बातचीत में सुनीता ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग में से कौन ज्यादा दर्द देता है, तो गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने कहा, 'इमोशनल। आप इमोशनली एक इंसान को प्यार करते हो फिर बाद में आप उसको धोखा देते हो। यह सही नहीं है। क्योंकि देखिये मैं बहुत इमोशनल हूं। मैं गोविंदा से मरते दम तक प्यार करती रहूंगी। मैं आपको बताती हूं। इमोशनली मुझे कोई भी धोखा दे, चाहे मेरे बच्चे हो, मेरा पति हो, मुझे बहुत दुख पहुंचता है। यह अच्छा नहीं है यार।'