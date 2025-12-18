धुरंधर में अक्षय खन्ना को देख उनकी फैन हो गईं गोविंदा की पत्नी सुनीता, बोलीं- वह तो अब...
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में फिल्म धुरंधर की तारीफ की, लेकिन वह अक्षय खन्ना की तो फैन हो गई हैं। इतना ही नहीं उन्होंने अक्षय को अपना फेवरेट बताया है।
अक्षय खन्ना इन दिनों धुरंधर की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म में वैसे रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल भी हैं, लेकिन अक्षय ने सारी लाइमलाइट अपनी तरफ कर ली है। अब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने धुरंधर और अक्षय की तारीफ की। इतना ही नहीं उन्होंने अक्षय को अब अपना फेवरेट बता दिया है।
क्या बोलीं सुनीता
दरअसल, सुनीता को पैपराजी स्पॉट करती है और धुरंधर को लेकर सवाल करती हैं। धुरंधर के बारे में बात करते हुए सुनीता ने कहा, क्या फिल्म है यार। कमाल कर दिया अक्षय खन्ना ने, मजा आ गया। क्या सुंदर लग रहा है, क्या हैंडसम। कमबैक हो गया उसका। मेरा फेवरेट हो गया है। वैसे रणवीर सिंह तो मेरा फेवरेट है ही, लेकिन अब अक्षय कुमार भी...नहीं नहीं सॉरी अक्षय खन्ना भी हो गया है। मस्त काम किया है और मजा आ गया फिल्म देखकर।
फिल्म सक्सेस के बाद करवाई पूजा
वैसे धुरंधर की सक्सेस के बाद अक्षय की एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें वह अपने घर में हवन करवा रहे थे। उन्होंने अपने घर में वास्तु शांति पूजा रखवाई थी।
अक्षय ने इस साल दी 2 सुपरहिट फिल्में
बता दें कि अक्षय के लिए यह साल काफी खास रहा क्योंकि साल के शुरुआत में उनकी फिल्म छावा रिलीज हुई थी जिसमें उनके साथ विकी कौशल थे। फिल्म में अक्षय का विलन रोल था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने सबको इम्प्रेस कर दिया था। फिल्म भी सुपरहिट थी। वहीं अब साल के एंड में उनकी मूवी धुरंधर रिलीज हुई है जो काफी सुपरहिट है।
अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
अक्षय के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह अब फिल्म महाकाली में नजर आएंगी। वहीं अगले साल धुरंधर 2 भी रिलीज होगी।
