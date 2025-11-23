'मेरे मुंह से गालियां निकल जाएगी और...',बार-बार बिग बॉस का ऑफर मिलने पर भड़कीं गोविंदा की पत्नी सुनीता, ये है बड़ी वजह
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बिंदास और बेबाक नेचर के लिए जानी जाती हैं। सुनीता इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। सुनीता ने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, जिसमें वो अपनी निजी और गोविंदा संग रिश्ते को लेकर बात करती और रोती नजर आईं। ऐसे में अब उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में बिग बॉस को लेकर अपनी राय रखी। सुनीता ने भी बताया कि वो बिग बॉस के घर में कभी भी नहीं जाएंगी और इसकी वजह भी बताई।
बिग बॉस में इस वजह से कभी नहीं जाएंगी सुनीता
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हिंदीरश को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान एक बार फिर से उनका बिंदास अंदाज देखने को मिला। इंटरव्यू में सुनीता ने पूछा गया, 'बिग बॉस के लिए आपको कई बार ऑफर हुआ। इसके लिए आप नाराज भी हुईं कि ये लोग मुझे क्यों बार-बार ऑफर कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगी।'
मेरे मुंह से गालियां निकल जाएगी
इस सवाल पर सुनीता ने जवाब देते हुए कहा, 'एक बात बताओ आप लोग मुझे क्यों बोलते हो बिग बॉस में जाने के लिए। मेरे को शौक नहीं है वहां जाकर बाथरूम साफ करने का। न ही मुझे कोई पैसे का भूख है। मैं जिंदगी में कभी पैसे के लिए नहीं भागी मुझे प्यार चाहिए और बिग बॉस में प्यार नहीं मिलेगा, लड़ाई मिलेगा, गालियां मिलेगी। पता नहीं कोई मुझे तो देगा नहीं, कहीं मेरे मुंह से न निकल जाए और उल्टा टीआरपी तो उनका बढ़ जाएगा, मुझे क्या मिलेगा। मेरी बेटी को भी उन लोगों ने पूछा था, लेकिन नहीं उसने भी मना कर दिया।'
