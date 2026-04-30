कृष्णा-कश्मीरा के जुड़वां बेटों से पहली बार मिली मामी सुनीता, 9 साल बाद नाती को गले लगाकर हुईं इमोशनल
हाल ही में सुनीता, कुकिंग शो लाफ्टर शेफ सीजन 3 में अचानक पहुंचकर अपने भांजे कृष्णा और बहू कश्मीरा को सरप्राइज दिया। कश्मीरा और कृष्णा संग उन्होंने पुराने गिले शिकवों को भुलाकर न सिर्फ उन्हें माफ किया बल्कि पहली बार उनके बच्चों से मिलीं।
Krushna Abhishek Sunita Ahuja Reunion: कॉमेडी एक्टर कृष्णा अभिषेक हमेशा ही किसी न किसी वजह से खबरों में छाए रहते हैं। इन दिनों कृष्णा अपनी मामी यानी सुनीता आहूजा संग रीयूनियन को लेकर खबरों में बने हुए हैं। ऐसे में अब एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई इमोशनल हो रहा है। हाल ही में सुनीता, कुकिंग शो लाफ्टर शेफ सीजन 3 में बतौर गेस्ट बनकर पहुंची हैं। सुनीता ने कुकिंग शो में अचानक पहुंचकर अपने भांजे कृष्णा और बहू कश्मीरा को सरप्राइज दिया। कश्मीरा और कृष्णा संग उन्होंने पुराने गिले शिकवों को भुलाकर न सिर्फ उन्हें माफ किया बल्कि पहली बार उनके बच्चों से मिलीं।
पहली बार कृष्णा के बच्चों से मिलकर इमोशनल हुईं सुनीता
दरअसल, कुकिंग शो लाफ्टर शेफ सीजन 3 का पिछला एपिसोड काफी धमाकेदार रहा। इस शो पर सुनीता आहूजा ने पहुंचकर पूरा माहौल ही बदल गया। इस दौरान सुनीता पहली बार कृष्णा के जुड़वा बेटे रयान और कृष्णांग से मिलीं। इनके मिलन ने सभी को इमोशनल कर दिया। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस दौरान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे अपनी दादी से मिलते हुए दिखे। दोनों बच्चे लगभग 7 साल के हैं और ये मुलाकात उनके जीवन का बेहद खास पल बन गई। वहीं, बच्चों से मिलकर सुनीता बेहद इमोशनल और खुश नजर आईं। उनके चेहरे पर लंबे समय बाद मिली इस खुशी की झलक साफ दिखाई दे रही थी।
क्या सुनीता से डरती हैं कश्मीरा?
कृष्णा अभिषेक ने हाल ही में सोशल मीडिया पर परिवार के मिलन का एक बेहद इमोशनल पल शेयर किया, जिसे उन्होंने सभी के लिए एक लंबे समय से इंतजार वाला और खास मीटअप बताया। इस मिलन ने सालों की कथित दूरियों के बाद परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ ला दिया। इस इमोशनल माहौल में थोड़ी मस्ती जोड़ते हुए, कश्मीरा शाह अपने बेटों के साथ मजाकिया अंदाज में बातचीत करती दिखीं। उन्होंने मजाक में उनसे पूछा, "क्या तुम मुझसे डरते हो?", जिस पर उन्होंने मासूमियत से सिर हिला दिया। फिर उन्होंने सुनीता आहूजा की ओर इशारा करते हुए कहा, "अब उस इंसान से मिलो, जिससे तुम्हारी मां डरती है," यह सुनकर सभी हंस पड़े।
गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के बीच अनबन की खबरें
बता दें कि वहीं दूसरी तरफ गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते में अनबन की खबरें काफी चर्चा में थीं। सुनीता ने अपने पति पर चीटिंग के आरोप भी लगाए थे। उनका कहना था कि गोविंदा का अपने से कई साल छोटी लड़की के साथ अफेयर था। इसके अलावा सुनीता ने यह भी कहा था कि गोविंदा ने कभी अपने बेटे यशवर्धन के करियर में भी कोई मदद नहीं की। हालांकि, गोविंदा ने इन सारी बातों पर कभी कोई रिएक्ट नहीं किया। ये भी बता दें कि सुनीता अपने बच्चों के साथ काफी समय से गोविंदा से अलग दूसरे घर में रह रही हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।