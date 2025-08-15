'मां उसे बख्शेगी नहीं', मंदिर में बैठ फूट-फूटकर रोई गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, इस बात का है डर
कुछ वक्त पहले सुनीता और गोविंदा के तलाक की खबरों खूब चर्चा रहीं थीं, जिसका एक्टर की पत्नी ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। ऐसे में अब सुनीता ने एक नया कदम उठाया है। उन्होंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है। सुनीता ने अपने नए व्लॉग में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की।
मां काली के दर्शन करने पहुंची सुनीता
सुनीता आहूजा ने हाल ही में यूट्यूब पर अपना पहला व्लॉग शेयर किया है। अपने पहले व्लॉग में सुनीता मुंबई के प्रसिद्ध महालक्ष्मी के दर्शन के करने पहुंची। इस दौरान मंदिर तक पहुंचने से लेकर मंदिर में दर्शन तक का उनका वीडियो काफी चर्चा में है। व्लॉग में सुनीता अपने और गोविंदा के तलाक की खबरों पर बात करते हुए कहती हैं, 'लोगों ने मेरा घर तोड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है। मेरा विश्वास है कि मां काली उसे कभी माफ नहीं करेंगी जो मेरा घर तोड़ने की कोशिश करेगा।'
मां किसी को भी मेरे घर को तोड़ने नहीं देगी
बचपन से अपनी मां के साथ महालक्ष्मी मंदिर आती रही हूं। इस मंदिर से मेरा बहुत गहरा लगाव है. जब मैं पहली बार गोविंदा से मिली, उसी वक्त मैंने इस मंदिर में आकर मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी गोविंदा से हो जाए। मां ने मेरी मन्नत पूरी की, हमारी शादी हुई और मुझे दो प्यारे बच्चे मिले।' इसके बाद सुनीता इमोशनल होते हुए बोलीं, 'जिंदगी में पूजा-पाठ करने के बावजूद सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं चलता। वक्त के साथ ऊंच-नीच आती रहती है। आज मैं मुश्किल वक्त देख रही हूं, लेकिन मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है। मेरा विश्वास है कि मां काली किसी को भी, चाहे वह अपना हो या पराया, मेरे घर को तोड़ने नहीं देगी। जो भी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मां काली उसे बख्शेंगी नहीं।'
