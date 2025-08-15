'मां उसे बख्शेगी नहीं', मंदिर में बैठ फूट-फूटकर रोई गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, इस बात का है डर

कुछ वक्त पहले सुनीता और गोविंदा के तलाक की खबरों खूब चर्चा रहीं थीं, जिसका एक्टर की पत्नी ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। ऐसे में अब सुनीता ने एक नया कदम उठाया है। उन्होंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है। सुनीता ने अपने नए व्लॉग में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की।

मां काली के दर्शन करने पहुंची सुनीता सुनीता आहूजा ने हाल ही में यूट्यूब पर अपना पहला व्लॉग शेयर किया है। अपने पहले व्लॉग में सुनीता मुंबई के प्रसिद्ध महालक्ष्मी के दर्शन के करने पहुंची। इस दौरान मंदिर तक पहुंचने से लेकर मंदिर में दर्शन तक का उनका वीडियो काफी चर्चा में है। व्लॉग में सुनीता अपने और गोविंदा के तलाक की खबरों पर बात करते हुए कहती हैं, 'लोगों ने मेरा घर तोड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है। मेरा विश्वास है कि मां काली उसे कभी माफ नहीं करेंगी जो मेरा घर तोड़ने की कोशिश करेगा।'