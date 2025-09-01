Govinda Wife Sunita Ahuja Consider Herself Good Luck of Superstar Actor खुद को गोविंदा का 'गुडलक' मानती हैं सुनीता आहूजा, स्कूल में थीं जब चैलेंज लेकर एक्टर को रिझाया, Bollywood Hindi News - Hindustan
खुद को गोविंदा का 'गुडलक' मानती हैं सुनीता आहूजा, स्कूल में थीं जब चैलेंज लेकर एक्टर को रिझाया

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने बताया कि कैसे स्कूल के दिनों में उन्होंने चैलेंज लेकर गोविंदा को रिझाया था। क्योंकि उन्हें पता चला कि गोविंदा को लड़कियां पसंद नहीं आती हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 09:19 AM
गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने इस हफ्ते साफ कर दिया कि उनके बीच सबकुछ ठीक है और उनके तलाक को लेकर उड़ाई जा रही खबरें कोरी बकवास हैं। सुनीता आहूजा ने साफ कहा कि लोगों को तब तक इस तरह की बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए जब तक ये बयान सीधे तौर पर उनकी तरफ से नहीं दिए जाएं। अब एक हालिया इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने खुद को गोविंदा की 'लेडी लक' बताया है। सुनीता ने कहा कि गोविंदा की फिल्में उनसे सगाई के बाद चलनी शुरू हुई थीं।

चैलेंज के तौर पर गोविंदा को रिझाया

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी साल 1987 में हुई थी। सुनीता ने ईट ट्रेवल रिपीट के साथ बातचीत में कहा, "गोविंदा अपने स्ट्रगल के दिनों में मेरी बहन के घर पर रहा करता था। वह करीब तीन सालों तक वहां रहा और इस दौरान मैं स्कूल में पढ़ रही थी। मेरे ब्रदर इन लॉ ने एक बार मुझे बताया कि सामने से एक लड़का आ रहा है। तुम्हें उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने सुना था कि गोविंदा को लड़कियां खास पसंद नहीं आती हैं, तो मैंने वो चैलेंज ले लिया। मैं उसे इम्प्रेस करने में कामयाब रही।"

बुरे वक्त में गोविंदा के साथ खड़ी रहीं

सुनीता आहूजा ने बताया कि जब गोविंदा ने उन्हें पसंद कर लिया तो एक चैलेंज के तौर पर शुरू हुआ रिश्ता धीरे-धीरे प्यार की तरफ बढ़ने लगा। सुनीता ने बताया कि आखिरकार उन्होंने और सुनीता ने शादी कर ली और आज वह फक्र से कह सकती हैं कि वह बहुत खुश हैं। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि वह हर अच्छे बुरे वक्त में गोविंदा के साथ खड़ी रहीं। एक्ट्रेस ने कहा कि वह मानती हैं कि कोई स्त्री जब आपके घर में आती है तो वह अपने साथ माता लक्ष्मी को लेकर आती है। सुनीता खुद को गोविंदा की किस्मत मानती हैं।

खुद को मानती हैं गोविंदा का गुडलक

उन्होंने इसी इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कहा, "मेरी सास (गोविंदा की मां) को लगता था कि मेरे आने से गोविंदा की किस्मत खुल जाएगी और मुझे लगता है वह बिलकुल सही थीं। गोविंदा बी.कॉम फाइनल ईयर में था जब हमारी बात हुई, इंगेजमेंट हुई और तब गोविंदा सुपरस्टार बना।" सुनीता ने कहा, "लोग मुझे उसकी लेडी लक बोलते हैं। लेकिन मैं खुद भी गोविंदा को यही कहती रहती हूं। वह भी यह बात जानता है, लेकिन विरले ही कभी खुलकर इस बात को स्वीकार करता है।"

