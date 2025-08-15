Govinda Wife Sunita Ahuja Buys Alcohol says mere liye nhi hai bhagwan ke liye hai video viral मंदिर दर्शन से पहले सुनीता ने खरीदी दो बोतल शराब, कहा- सोचेंगे हम ही बेवड़ी हैं, Bollywood Hindi News - Hindustan
मंदिर दर्शन से पहले सुनीता ने खरीदी दो बोतल शराब, कहा- सोचेंगे हम ही बेवड़ी हैं

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी ने अपना व्लॉग शुरू किया है। पहले व्लॉग में सुनीता चंडीगढ़ के कुछ मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचीं। उन्होंने मंदिर जाने के लिए रास्ते में शराब खरीदी। उन्होंने कहा कि लोगों को लगेगा कि वो बेवड़ी हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 11:58 AM
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अपना व्लॉग शुरू किया है। पहले व्लॉग में सुनीता चंडीगढ़ में अलग-अलग मंदिरों के दर्शन करने पहुंचीं। इस व्लॉग में पहले वो महाकाली मंदिर गईं। इसके बाद वो काल भैरव बाबा मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचीं। काल भैरव मंदिर में दर्शन से पहले वो एक शराब की दुकान पर रुकीं और दो बोतल शराब खरीदी। उन्होंने कहा कि लोगों को लगेगा कि मैं बेवड़ी हूं।

मंदिर जाने से पहले सुनीता ने खरीदी शराब

सुनीता एक शराब की दुकान पर रुकीं और वहां से उन्होंने दो बोतल शराब खरीदी। शराब बेचने वाले से सुनीता ने शराब रखने के लिए बैग मांगा। जब सुनीता को पता चला कि उनके पास थैला नहीं है तो वो कहती हैं कि ऐसे लेकर जाउंगी तो लोगों को लगेगा कि मैं बेवड़ी हूं।

सुनीता ने बताया क्यों ली शराब

इसके बाद सुनीता कहती हैं, “ये मत सोचना मैंने ये अपने लिए खरीदी है। ये उस दूसरे मंदिर के लिए है जहां मैं जा रही हूं। मैं ये प्रभु पर चढ़ाउंगी।” इसके बाद सुनीता कहती हैं, “सब सोचेंगे हम ही बेवड़ी हैं। ये सोच रहे होंगे कि ये मैं पिउंगीं, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, ये प्रभु के लिए है।”

पंडित ने बताया क्यों चढ़ाई जाती है शराब

व्लॉग में सुनीता ने मंदिर की झलक दिखाई और शराब का भोग लगाया। इसके बाद सुनीता पंडित और उनके बेटे से पूछती हैं कि मंदिर में शराब क्यों चढ़ाई गई? इस पर सुनीता को जवाब मिला, "क्योंकि बाबा ये पिएंगे और सभी बुरे दानवों को खत्म करेंगे।"

