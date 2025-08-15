मंदिर दर्शन से पहले सुनीता ने खरीदी दो बोतल शराब, कहा- सोचेंगे हम ही बेवड़ी हैं

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी ने अपना व्लॉग शुरू किया है। पहले व्लॉग में सुनीता चंडीगढ़ के कुछ मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचीं। उन्होंने मंदिर जाने के लिए रास्ते में शराब खरीदी। उन्होंने कहा कि लोगों को लगेगा कि वो बेवड़ी हैं।

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अपना व्लॉग शुरू किया है। पहले व्लॉग में सुनीता चंडीगढ़ में अलग-अलग मंदिरों के दर्शन करने पहुंचीं। इस व्लॉग में पहले वो महाकाली मंदिर गईं। इसके बाद वो काल भैरव बाबा मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचीं। काल भैरव मंदिर में दर्शन से पहले वो एक शराब की दुकान पर रुकीं और दो बोतल शराब खरीदी। उन्होंने कहा कि लोगों को लगेगा कि मैं बेवड़ी हूं।

सुनीता ने बताया क्यों ली शराब इसके बाद सुनीता कहती हैं, “ये मत सोचना मैंने ये अपने लिए खरीदी है। ये उस दूसरे मंदिर के लिए है जहां मैं जा रही हूं। मैं ये प्रभु पर चढ़ाउंगी।” इसके बाद सुनीता कहती हैं, “सब सोचेंगे हम ही बेवड़ी हैं। ये सोच रहे होंगे कि ये मैं पिउंगीं, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, ये प्रभु के लिए है।”