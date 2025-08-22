Govinda Wife Ssunita Ahuja Files For Divorce From Govinda Accuses Him Of Cheating And Cruelty Reports गोविंदा की पत्नी सुनीता ने तलाक के लिए फाइल किया केस, एक्टर पर लगाए ये बड़े आरोप : रिपोर्ट, Bollywood Hindi News - Hindustan
गोविंदा की पत्नी सुनीता ने तलाक के लिए फाइल किया केस, एक्टर पर लगाए ये बड़े आरोप : रिपोर्ट

गोविंदा और सुनीता के बीच अनबन की खबरें वैसे तो काफी समय से आ रही हैं, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सुनीता ने पिछले साल दिसंबर में ही तलाक की अर्जी दाखिल कर दी थी। इसके अलावा भी कई शॉकिंग रिपोर्ट्स आई हैं जिसे सुनकर गोविंदा के फैंस भी हैरान हो जाएंगे।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 04:43 PM
गोविंदा की पत्नी सुनीता ने तलाक के लिए फाइल किया केस, एक्टर पर लगाए ये बड़े आरोप : रिपोर्ट

गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिलेशन में अनबन को लेकर काफी समय से खबरें आ रही हैं। दोनों की शादी को 37 साल हो गए हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इस रिश्ते में दरार आ गई है। खबरें आ रही हैं कि सुनीता ने बांद्रा के फैमिली कोर्ट में 5 दिसंबर 2024 को तलाक के लिए अर्जी दी है।

गोविंदा को भेजा समन, लेकिन वह गए नहीं

हाउटरफ्लाई के अनुसार, सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में पिछले साल दिसंबर महीने में गोविंदा से अलग होने के लिए तलाक की अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने हिंदू मैरिज एक्टर के तहत क्रूरता, धोखा देने का हवाला दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोर्ट ने गोविंदा को समन भी किया, लेकिन वह गए नहीं। दूसरी ओर, सुनीता सभी सुनवाइयों में मौजूद रहीं। इतना ही नहीं, गोविंदा कोर्ट के काउंसलिंग वाले सेशन में भी नहीं पहुंचे।

सुनीता हुई थीं इमोशनल

बता दें कि सुनीता ने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है और इस दौरान वह बोलती हैं, 'मैं मां से बोलती रहती हूं कि मेरी शादी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि मैं एक अच्छी लाइफ जी सकूं। मैं मां पर पूरा भरोसा करती हूं और उन्होंने मेरी साली इच्छाएं पूरी की हैं। मैंने गोविंदा से शादी की और मेरे 2 अच्छे बच्चे हैं।'

जो मेरा दिल दुखाएगा, मां काली उनके गले काट देंगी

सुनीता ने आगे रोते हुए कहा, 'कोई भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश करे...जो भी मेरा दिल दुखाएगा, मां काली उन सबके गले काट कर रख देंगी। एक अच्छे इंसान को, अच्छी औरत को दुख देना अच्छी बात नहीं है। मुझे और किसी पर विश्वास नहीं है।'

बता दें कि कुछ दिनों पहले सुनीता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अपने पति से अलग रह रही हैं वो भी कई सालों से। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि क्योंकि गोविंदा की मीटिंग्स चलती रहती हैं इसलिए वह दूसरे घर में बच्चों के साथ रहती हैं।

