पत्नी सुनीता के साथ डेट पर थे गोविंदा, ड्रिंक करने से पहले ली थी मां की इजाजत

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने गोविंदा के साथ अपनी सबसे यादगार डेट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इस डेट पर पहली बार गोविंदा ने शैंपेन पी थी। उन्होंने बताया कि शैंपेन पीने से पहले वो अपनी मां से इजाजत लेने गए थे।

गोविंदा और सुनीता आहूजा इंडस्ट्री के स्ट्रॉन्ग कपल्स में से एक हैं। दोनों ने साल 1987 में शादी रचाई थी। कई बार सुनीता अपने पति गोविंदा के बारे बात कर चुकी हैं। वो बता चुकी हैं कि वो गोविंदा से कितना प्यार करती हैं। अब सुनीता ने गोविंदा के साथ अपनी सबसे यादगार डेट के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि इस डेट पर गोविंदा ने पहली बार शैंपन पी थी। सुनीता ने बताया कि शैंपन पीने से पहले गोविंदा ने अपनी मां से इजाजत ली थी।

जब पहली बार सुनीता को ताज लेकर गए गोविंदा यूट्यूब चैनल ईट ट्रेवल रिपीट में सुनीता से सवाल किया गया कि उनकी गोविंदा के साथ सबसे यादगार डेट कौन सी है? इस बात पर सुनीता ने बताया कि उनके लिए सबसे यादगार डेट तब थी जब गोविंदा उन्हें पहली बार ताज लेकर गए थे। उस डेट पर दोनों ने शैंपन ऑर्डर की थी। सुनीता ने बताया कि शैंपेन पीने से पहले वो अपनी मां से इजाजत लेने गए थे।

मां से मांगी थी किस बात की इजाजत अपनी यादगार डेट के बारे में बात करते हुए सुनीता ने कहा, “जब गोविंदा मुझे पहली बार ताज (ताज होटल) लेकर गया था। हम पहली बार साथ में शैंपेन पीने जा रहे थे। तो हमें वो ऑर्डर की, लेकिन पीने से पहले गोविंदा अपनी मां के पास गए और उनसे पूछा कि मैं पहली बार ड्रिंक करने जा रहूं, करूं क्या। मैं इंतजार कर रही थी कि ये कब आए और बोतल कब खुले। उसमें भी मां का परमिशन लेने चला गया।"