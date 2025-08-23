गोविंदा को बेटा चाहिए था, मैंने डॉक्टर को कहा बच्चे को बचा लेना; सुनीता ने बताया हर्ष के जन्म का किस्सा

गोविंदा की पत्नी सुनीता जब भी कोई इंटरव्यू देती हैं तो उनके कई स्टेटमेंट्स वायरल होते हैं। अब सुनीता ने बताया कि जब उनके बेटे हर्ष का जन्म हुआ था। सुनीता ने बताया कि गोविंदा को बेटा चाहिए था।

गोविंदा और सुनीता कई साल से साथ हैं। दोनों की लव मैरिज थी और हमेशा दोनों ने एक-दूसरे को सपोर्ट किया है। गोविंदा ने काफी सीक्रेटली शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हैं एक बेटी और एक बेटा। अब सुनीता ने सालों बाद अपने बेटे के पैदा होने का एक्सपीरियंस शेयर किया है। सुनीता ने बताया कि कैसे गोविंदा को बेटा चाहिए था और उन्होंने डॉक्टर से यह तक कह दिया था कि अगर कुछ मुश्किलें हो तो उन्हें छोड़कर बच्चे को बचाएं।

गोविंदा को चाहिए था बेटा सुनीता मे ईट ट्रैवल रिपीट में कहा, 'जब मेरे बेटे यश का जन्म हो रहा था जब मैं 100 क्रिलो की थी। मेरा वजन काफी बढ़ गया था। मुझे लगा था मैं मर जाऊंगी। मुझे देखकर ची ची रोने लगा था। उस समय सेक्स डिटेक्शन टेस्ट भी लीगल था। हमें पता था हमारा बेटा होने वाला है। मैंने उस वक्त डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर मेरा पति बेटा चाहता है, प्लीज बच्चे को बचा लेना, कोई बात नहीं अगर मैं मर जाऊं तो। इस बात को सुनकर गोविंदा और रोना लगा। वह फूट-फूटकर रो रहा था। वो मोमेंट हमारे लिए काफी फिल्मी थी। सुनीता इस बात को बताकर हंसने लगी।'

खैर इस इंटरव्यू से पहले खबर आई कि सुनीता ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। हालांकि गोविंदा के वकील ने इन खबरों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि मामला पुराना है और अब दोनों के बीच सब सही है।

कई समय से आ रही तलाक की खबरें बता दें कि सुनीता और गोविंदा के बीच तलाक की खबरें तबसे आने लगी थी जब सुनीता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह गोविंदा के साथ नहीं रह रही हैं। सुनीता ने बताया था कि वह बच्चों के साथ दूसरे घर में रह रही हैं। हालांकि बाद में सुनीता ने क्लीयर किया था कि क्योंकि गोविंदा की कई मीटिंग्स होती हैं और कई लोग उनसे मिलने आते रहते हैं इसलिए वह अलग रहती हैं।