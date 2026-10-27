गोविंदा बोले- मैंने सुनीता से कहा था कि जब लौटोगी तो मुझे वैसा नहीं पाओगी, चलेगा? तो वो बोलीं...
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने इंटरव्यू में अपनी शादीशुदा जिंदगी से जुड़े कई हैरान कर देने वाले राज खोले हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मां के निधन के बाद सुनीता आहूजा ने उनसे फ्रीडम मांगी थी।
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा अक्सर अपनी फिल्मों, कॉमेडी और डांस के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खुलकर बात करते नजर आते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने अपनी और पत्नी सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला और अनसुना किस्सा शेयर किया। गोविंदा ने कहा, 'मां के जाने के बाद सुनीता ने मुझे आजादी मांगी। अपने हिसाब से जिंदगी जीने की आजादी।'
‘आप मुझे वैसा नहीं पाओगी जैसा मैं हूं’ - गोविंदा
गोविंदा से पूछा गया, 'अफेयर कब तक नहीं किया?' इस पर एक्टर बोले, "अफेयर मैंने किया नहीं...37 की उम्र का था मैं जब मैंने महामृत्युंजय पूरे किए। मम्मी का जब तक निधन हो गया था। उस समय सुनीता जी ने मुझसे पूछा, 'मैं अपनी जिंदगी कभी जी नहीं पाई हूं। छोटी-सी उम्र में ही मैं स्कूल छोड़कर आपके पास आ गई थी। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूं। तो आप मुझे फ्रीडम दीजिए।' तो अपनी फ्रीडम में वो कहीं बाहर निकल गईं। तो मैंने उनसे कहा, 'आप फ्रीडम में बाहर निकल रही हो। आप जब लौटकर आओगी घर में तो आप मुझे वैसा नहीं पाओगी जैसा मैं हूं। चलेगा न?' तो वो बोलीं, 'हां! मुझे कोई दिक्कत नहीं है।' तो मुझे अब किसी से पूछना नहीं है। मुझे सिर्फ वहीं से पूछना था। नो प्रॉब्लम मत नो प्रॉब्लम।"
‘मैं जैसे चाह रहा था वो वैसे रह रही थीं’ - गोविंदा
इस पर गोविंदा से पूछा गया, "क्या सुनीता बहक गई थीं।" गोविंदा बोले, "नहीं बहक नहीं गई थीं। उन्हें अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीनी थी।' इस पर गोविंदा से पूछा गया कि आखिर वो किस तरह अपनी लाइफ जीना चाहती थीं? गोविंदा बोले, 'देखिए, ये पूछने का हक मुझे नहीं है और ये किसी को जानने का हक भी नहीं है जब तक वो न चाहें। मेरा ऐसा मानना है कि हर आदमी की अपनी जिंदगी है। छोटी बच्ची थीं, आ गईं मेरे घर में, बेचारी पल्लू निकालकर जैसा मैं चाह रहा था वैसे रह ही थीं। रह क्या रही थीं, पड़ी हुई थीं।"
‘फ्रीडम टू द नेक्स्ट लेवल’ - गोविंदा
गोविंदा ने ये भी बताया कि सुनीता को किस तरह की फ्रीडम चाहिए थी। गोविंदा बोले, "जिस वक्त मम्मी गईं, उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें फ्रीडम चाहिए। सिर्फ फ्रीडम नहीं, फ्रीडम टू द नेक्स्ट लेवल। मैंने कहा, अच्छा जी...आप ऐसा चाह रही हैं। ठीक है आप जी लीजिए जिस तरह से आप जीना चाहती हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हर महिला के अंदर इच्छा होती है।"
‘उसको खाने-पीने का शौक है’ - गाेविंदा
गोविंदा बोले, "मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने उन्हें फ्रीडम दी। उन्होंने मुझसे फ्रीडम मांगी तो मैंने कहा, जब इतने साल उन्होंने...मेरे बच्चे बड़े सब मेरे ही घर में पले हैं...तो उन्होंने झेला है। शायद तंग आ गई होंगी घर में। उसको लग रहा होगा कि बाहर मैं अपने हिसाब से चलूंगी, अपने हिसाब से जीऊंगी, खाऊंगी-पीऊंगी...उसको खाने-पीने का बड़ा शौक है और ये मेरे घर में संभव नहीं हे।"
क्या है गोविंदा और सुनीता आहूजा का विवाद?
गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साल 1987 में शादी की थी। दोनों के दो बच्चे हैं, टीना और यशवर्धन। फरवरी 2025 में दोनों के बीच अनबन और तलाक की खबरें सामने आईं। उस वक्त गोविंदा के मैनेजर ने माना था कि कपल के बीच कुछ मुद्दे थे, लेकिन उन्हें सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। अगस्त 2025 में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सुनीता ने दिसंबर 2024 में तलाक की याचिका दायर की थी, जिसमें कथित तौर पर व्यभिचार, क्रूरता और परित्याग जैसे आधार बताए गए थे। हालांकि, 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी के मौके पर दोनों साथ नजर आए। जुलाई 2026 में 'लॉक अप 2' से बाहर आने के बाद सुनीता ने कहा कि वह गोविंदा को छोड़ना नहीं चाहतीं और कथित अफेयर्स के बावजूद अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहती हैं। वहीं, अगस्त 2026 में मुंबई एयरपोर्ट पर गोविंदा को उनकी फिल्म की को-स्टार रानी स्वर्णकार के साथ देखे जाने के बाद सुनीता ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि गोविंदा अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहे हैं और उन्हें शर्म आनी चाहिए। सुनीता के इन बयानों पर गोविंदा ने भी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें अपनी हद में रहने की सलाह दी। हालांकि, 19 अगस्त 2026 को गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने दावा किया कि सुनीता ने तलाक का केस वापस ले लिया है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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