गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरों के बीच बेटे हर्षवर्धन ने की पूजा, शेयर की फोटो

गोविंदा की पत्नी सुनीता अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। लेकिन हाल ही में खबर आई कि उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। इसके अलावा उन्होंने गोविंदा पर भी कुछ आरोप लगाए हैं।

गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरें काफी सुर्खियों में हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सुनीता ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। वैसे तो गोविंदा के वकील ने इन सब खबरों को गलत बताया है। लेकिन इस तलाक की खबरों के बीच दोनों के बेटे हर्षवर्धन ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है जिसमें वह पूजा करते नजर आ रहे हैं।

बेटा कर रहा है पूजा हर्षवर्धन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो शेयर की है जिसमें उनका पेट डॉग भी नजर आ रहा है। फोटो शेयर कर उन्होंने लिखा, मेरा छोटा बेटा पूजा में हमें ज्वाइन कर रहा है।

ऐसी खबरें हैं कि सुनीता ने तलाक की अर्जी दी है कोर्ट में और इसके अलावा उन्होंने गोविंदा पर कुछ आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने हिंदू मैरिज एक्टर के तहत क्रूरता, धोखा देने का हवाला दिया है।

सुनीता बोलीं गोविंदा को अच्छे से जानती हूं बता दें कि इन सब खबरों के बीच सुनीता का एक नया इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वह बोल रही हैं कि उनके जितना गोविंदा को कोई प्यार नहीं कर सकता है। शो ईट ट्रैवल रिपीट में सुनीता ने कहा, उसको भूख कब लगता है मुझे यह भी पता है। मुझे पता है कि कब उसको कोक चाहिए, उसको एसिडिटी कब हो रही है मुझे यह भी पता है। मेरे जितना गोविंगा को कोई नहीं जानेगा और कोई आगे जान भी नहीं पाएगा क्योंकि अंदर से प्यार करती हूं न उसको। जितना भी कोई करले प्यार, कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे अंदर का प्यार है जो गोविंदा को लेकर, वैसा किसी के अंदर नहीं हो सकता।