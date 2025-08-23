Govinda Sunita Ahuja Divorce Actor Lawyer Addresses Speculations Couple Set To Celebrate Ganesh Chaturthi Together गोविंदा के तलाक की खबरों पर आया एक्टर के वकील का रिएक्शन, बोले- ये सब लोग पुरानी..., Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडGovinda Sunita Ahuja Divorce Actor Lawyer Addresses Speculations Couple Set To Celebrate Ganesh Chaturthi Together

गोविंदा के तलाक की खबरों पर आया एक्टर के वकील का रिएक्शन, बोले- ये सब लोग पुरानी...

गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरें सुनकर उनके फैंस काफी हैरान हैं क्योंकि दोनों कई साल से साथ हैं। इन सबके बीच अब गोविंदा के वकील का स्टेटमेंट आया है और उन्होंने बताया सच क्या है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 11:21 AM
share Share
Follow Us on
गोविंदा के तलाक की खबरों पर आया एक्टर के वकील का रिएक्शन, बोले- ये सब लोग पुरानी...

गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें काफी समय से चर्चा में हैं। हाल ही में लेकिन खबर आई कि सुनीता ने पिछले साल दिसंबर में ही तलाक की अर्जी डाल दी थी। फैंस इस खबर से काफी हैरान हैं। अब इन सबके बीच गोविंदा के वकील ललित बिंद्रा का स्टेटमेंट सामने आया है। उनका कहना है कि कोई केस नहीं है और सब सेटल हो रहा है।

वकील बोले सब ठीक है

एनडीटीवी से बात करते हुए गोविंदा के वकील ने कहा, ‘कोई केस नहीं सब सेटल हो रहा है, ये सब लोग पुरानी चीजें उठाकर डाल रहे हैं।’

वहीं रिपोर्ट्स यह भी है कि परिवार के सोर्स ने बताया कि अभी गणेश चतुर्थी आएगी, आपको सब साथ में नजर आएंगे, आप घर आइएगा।

गोविंदा के दोस्त ने क्या कहा

गोविंदा के दोस्त ने ई टाइम्स से बात करते हुए इन खबरों को गलत बताया है। उन्होंने कहा, ‘दोनों 38 साल से साथ हैं, बाकी कपल्स की तरह उनके भी अप्स एंड डाउन्स हैं। बताइए किस कपल के बीच लड़ाई नहीं होती है। गोविंदा कभी सुनीता को नहीं छोड़ेंगे।’

इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा, ‘गोविंदा, सुनीता के बिना खत्म हो जाएंगे। वह उन्हें सपोर्ट करती हैं, उनके मूड को कंट्रोल करती हैं। सुनीता के बिना तो गोविंदा खो जाएंगे। अगर कोर्ट तक भी मैटर जाएगा तो दोनों हमेशा की तरह अपने बीच के फासले को कम कर देंगे।’

खबर क्या आई

वैसे बता दें कि पिछले साल दिसंबर महीने में गोविंदा से अलग होने के लिए तलाक की अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने हिंदू मैरिज एक्टर के तहत क्रूरता, धोखा देने का हवाला दिया है।

Govinda

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।