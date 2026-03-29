भोजपुरी गाने से इंस्पायर्ड है गोविंदा का यह सुपरहिट सॉन्ग, पहले अल्ताफ राजा गाने वाले थे लेकिन फिर..
Govinda Song: गुलशन कुमार ने खुद लीजेंडरी लिरिसिस्ट समीर अंजान को यह भोजपुरी लोकगीत सुनाया, और उन्होंने समीर से कहा कि इस धुन में कुछ ऐसा जादू है।
आइकॉनिक एक्टर गोविंदा और रवीना टंडन की फिल्म 'दूल्हे राजा' का गाना 'अखियों से गोली मारे' उस दौर का सुपरहिट सॉन्ग था। इतना ही नहीं, यह गाना इतना एवरग्रीन हिट साबित हुआ कि आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में जगह बनाए हुए है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गाने की धुन और हुक लाइन एक भोजपुरी फोक सॉन्ग से इंस्पायर्ड है। यह बॉलीवुड गाना भोजपुरी लोकगीत 'नथुनिया पे गोली मारे' से लिया गया था। टी-सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार को यह धुन बहुत पसंद थी और उन्होंने सोचा क्यों ना इस गाने को हिंदी में अलग कलेवर में तैयार करके पेश किया जाए।
यूं भोजपुरी गाने से निकला यह सुपरहिट सॉन्ग
गुलशन कुमार ने खुद लीजेंडरी लिरिसिस्ट समीर अंजान को यह भोजपुरी लोकगीत सुनाया, और उन्होंने समीर से कहा कि इस धुन में कुछ ऐसा जादू है जो लोगों को नाचने पर मजबूर कर सकता है, इसलिए वो इस धुन में बॉलीवुड का तड़का लगाते हुए हिंदी में इसके लिए बोल लिखें। समीर अंजान ने इस चुनौती को स्वीकार किया और भोजपुरी के 'नथुनिया' को बॉलीवुड की 'अखियों' से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद बाकी के बोल लिखे गए। आनंद-मिलिंद ने इसे एक मॉडर्न और पेपी टच दिया, जो उस दौर के हिसाब से एकदम परफेक्ट था।
अल्ताफ राजा थे इस गाने के लिए पहली पसंद
इस गाने से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा इसके सिंगर को लेकर है। यह गाना सोनू निगम ने गाया है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि मेकर्स की पहली पसंद सोनू निगम नहीं, बल्कि अल्ताफ राजा थे। उस वक्त अल्ताफ राजा का अपना एक अलग क्रेज था। जब मेकर्स ने उनसे कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने इस गाने के लिए काफी मोटी रकम की डिमांड कर दी। मेकर्स उस वक्त उतनी भारी फीस देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके चलते बात नहीं बन पाई। आखिरकार यह गाना सोनू निगम की झोली में आया और उन्होंने इसे खास एनर्जी के साथ गाया।
सोनू की आवाज ने एवरग्रीन हिट कर दिया गाना
सोनू निगम ने इस गाने में जिस तरह गाया, उसने इसे एक एवरग्रीन चार्टबस्टर बना दिया। आज जब हम इस गाने को सुनते हैं, तो इसे सोनू निगम के अलावा किसी और की आवाज में इमेजिन करना भी असंभव लगता है। गोविंदा के स्टेप्स और सोनू निगम की आवाज के कॉम्बो ने इस गाने को भारतीय सिनेमा के सबसे आईकॉनिक गानों की लिस्ट में शामिल कर दिया। साथ ही इस गाने की वजह से इस फिल्म की भी इतनी तगड़ी मार्केटिंग हो गई, कि ढेरों लोग तो सिर्फ थिएटर में इस गाने की वजह से खिंचे चले गए थे।
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