गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा साजिद खान की हॉरर फिल्म से करेंगे डेब्यू, 10 साल छोटी इस हीरोइन संग करेंगे रोमांस

बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर साजिद खान कुछ समय के ब्रेक के बाद एक बार फिर से धमाकेदार वापसी करने के लिए तैयार हैं। साजिद अपनी नई हॉरर फिल्म 'हंड्रेड' के साथ डायरेक्टर की कुर्सी पर वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर न सिर्फ साजिद बल्कि उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। साजिद खान की इस फिल्म से बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर गोविंदा के साहबजादे यशवर्धन आहूजा अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। यशवर्धन के अपोजिट हीरोइन का नाम भी तय है, आइए आपको बताते हैं कि वो हसीना आखिर कौन है?

यशवर्धन के साथ रोमांस करेगी ये एक्ट्रेस बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, गोविंदा के बेटे, यशवर्धन आहूजा के साथ कोई और नहीं बल्कि 'लापता लेडीज' की नितांशी गोयल लीड रोल प्ले करने वाली हैं। साजिद खान की हॉरर मूवी 'हंड्रेड' में नितांशी लीड रोल में नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग दो दिन पहले मुंबई की फिल्म सिटी में शुरू हुई है। एक सोर्स ने पब्लिकेशन को बताया, "'हंड्रेड' के मेकर्स ने शुक्रवार, 23 जनवरी को मुंबई की फिल्म सिटी में फिल्म की शूटिंग शुरू की। उन्होंने जानबूझकर यह दिन चुना ताकि बसंत पंचमी के मौके पर फिल्म की शूटिंग शुरू हो सके।"