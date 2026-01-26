Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडGovinda son Yashvardhan Ahuja to make his bollywood debut with Sajid Khan horror film Nitanshi Goel to play the lead
गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा साजिद खान की हॉरर फिल्म से करेंगे डेब्यू, 10 साल छोटी इस हीरोइन संग करेंगे रोमांस

गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा साजिद खान की हॉरर फिल्म से करेंगे डेब्यू, 10 साल छोटी इस हीरोइन संग करेंगे रोमांस

संक्षेप:

साजिद अपनी नई हॉरर फिल्म 'हंड्रेड' के साथ डायरेक्टर की कुर्सी पर वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर न सिर्फ साजिद बल्कि उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। साजिद खान की इस फिल्म से बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर गोविंदा के साहबजादे यशवर्धन आहूजा अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं।

Jan 26, 2026 10:01 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर साजिद खान कुछ समय के ब्रेक के बाद एक बार फिर से धमाकेदार वापसी करने के लिए तैयार हैं। साजिद अपनी नई हॉरर फिल्म 'हंड्रेड' के साथ डायरेक्टर की कुर्सी पर वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर न सिर्फ साजिद बल्कि उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। साजिद खान की इस फिल्म से बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर गोविंदा के साहबजादे यशवर्धन आहूजा अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। यशवर्धन के अपोजिट हीरोइन का नाम भी तय है, आइए आपको बताते हैं कि वो हसीना आखिर कौन है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यशवर्धन के साथ रोमांस करेगी ये एक्ट्रेस

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, गोविंदा के बेटे, यशवर्धन आहूजा के साथ कोई और नहीं बल्कि 'लापता लेडीज' की नितांशी गोयल लीड रोल प्ले करने वाली हैं। साजिद खान की हॉरर मूवी 'हंड्रेड' में नितांशी लीड रोल में नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग दो दिन पहले मुंबई की फिल्म सिटी में शुरू हुई है। एक सोर्स ने पब्लिकेशन को बताया, "'हंड्रेड' के मेकर्स ने शुक्रवार, 23 जनवरी को मुंबई की फिल्म सिटी में फिल्म की शूटिंग शुरू की। उन्होंने जानबूझकर यह दिन चुना ताकि बसंत पंचमी के मौके पर फिल्म की शूटिंग शुरू हो सके।"

हाल ही में हुए थे घायल

हाल ही में, खबर आई थी कि मुंबई में शूटिंग के दौरान साजिद खान घायल हो गए थे। डायरेक्टर एकता कपूर के एक प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग कर रहे थे, तभी यह घटना हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था और उनकी सर्जरी करवानी पड़ी। साजिद की बहन फराह खान ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, "सर्जरी हो गई है; अब वह बिल्कुल ठीक हैं।" वर्कफ्रंट की बात करें तो साजिद खान आखिरी बार सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए रियलिटी शो 'बिग बॉस 16' में दिखे थे।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Govinda Sajid Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।