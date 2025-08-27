गोविंदा ने दिया पत्नी सुनीता आहूजा को धोखा? एक्टर ने कहा- आपने कभी भी मुझे…

गोविंदा और सुनीता आहूजा ने बुधवार के दिन मीडिया से बात की और सारी अफवाहों को विराम दिया। दोनों ने साफ किया कि दोनों का तलाक नहीं हो रहा है। वे दोनों अब भी साथ हैं।

बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने तलाक और धोखाधड़ी की तमाम अफवाहों के बीच गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर में बप्पा का स्वागत किया। इस मौके पर दोनों ने मीडिया के सामने साथ में आकर न सिर्फ अपने रिश्ते की मजबूती दिखाई, बल्कि सुनीता ने एक प्यारा सा बयान देकर सारे विवादों पर ताला भी जड़ दिया।

गोविंदा ने इस मौके पर अपने रिश्ते और पत्नी के सम्मान की बात करते हुए कहा, “आप कभी मुझे किसी स्त्री का विरोध करते नहीं देखेंगे। घर-परिवार में मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूं, चाहे कितनी भी दौलत या स्टारडम मिल जाए, पुरुष को भगवान ने कर्म दिया है, लेकिन भाग्य की देवी सदा 'श्री' ही रहती है।”

वहीं जब मीडिया ने सुनीता से तलाक के बारे में पूछा जब उन्होंने कहा, “अगर हमारे बीच कुछ होता, तो हम आज इतने करीब नहीं होते। हमारे बीच अगर सही में प्रॉब्लम होती, तो दूरी भी दिखती। कोई हमें अलग नहीं कर सकता, ऊपर से खुद भगवान भी आ जाएं तो। मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं।”