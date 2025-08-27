Govinda slam divorce rumours with sunita reports of alleged cheating says mujhe kisi stree ka virodh karte nahi dekhenge गोविंदा ने दिया पत्नी सुनीता आहूजा को धोखा? एक्टर ने कहा- आपने कभी भी मुझे…, Bollywood Hindi News - Hindustan
गोविंदा और सुनीता आहूजा ने बुधवार के दिन मीडिया से बात की और सारी अफवाहों को विराम दिया। दोनों ने साफ किया कि दोनों का तलाक नहीं हो रहा है। वे दोनों अब भी साथ हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 08:24 PM
बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने तलाक और धोखाधड़ी की तमाम अफवाहों के बीच गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर में बप्पा का स्वागत किया। इस मौके पर दोनों ने मीडिया के सामने साथ में आकर न सिर्फ अपने रिश्ते की मजबूती दिखाई, बल्कि सुनीता ने एक प्यारा सा बयान देकर सारे विवादों पर ताला भी जड़ दिया।

गोविंदा ने इस मौके पर अपने रिश्ते और पत्नी के सम्मान की बात करते हुए कहा, “आप कभी मुझे किसी स्त्री का विरोध करते नहीं देखेंगे। घर-परिवार में मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूं, चाहे कितनी भी दौलत या स्टारडम मिल जाए, पुरुष को भगवान ने कर्म दिया है, लेकिन भाग्य की देवी सदा 'श्री' ही रहती है।”

वहीं जब मीडिया ने सुनीता से तलाक के बारे में पूछा जब उन्होंने कहा, “अगर हमारे बीच कुछ होता, तो हम आज इतने करीब नहीं होते। हमारे बीच अगर सही में प्रॉब्लम होती, तो दूरी भी दिखती। कोई हमें अलग नहीं कर सकता, ऊपर से खुद भगवान भी आ जाएं तो। मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं।”

ये वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें कपल बप्पा की पूजा करता और पैपराजी को मिठाई बांटता दिख रहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों ऐसी अफवाहें थीं कि सुनीता ने गोविंदा पर धोखा देने का आरोप लगाया है और तलाक की अर्जी डाली है। लेकिन अब दोनों ने अपने एक साथ आने और प्यार भरे बयानों से इन चर्चाओं का जोरदार खंडन कर दिया है।

