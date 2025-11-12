गोविंदा ने बताया अब कैसी है उनकी तबीयत? बेहोश होने की वजह से पहुंचे थे अस्पताल

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Govinda Health Update: गोविंदा को लेकर सुबह खबर आई थी कि बेहोश होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब अपनी तबीयत पर खुद गोविंदा ने अपडेट दिया है। 

Wed, 12 Nov 2025 PM Harshita Pandey
बॉलीवुड के कॉमेडी किंग और अपने डांस के लिए पहचान बनाने वाले गोविंदा को लेकर सुबह खबर आई थी कि वो मंगलवार देर रात अपने घर पर बेहोश हो गए थे। इसके बाद गोविंदा को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब गोविंदा ने अपनी तबीयत को लेकर खुद अपडेट दिया है। गोविंदा का कहना है कि वो बिल्कुल ठीक हैं।

गोविंदा ने बताया अब कैसी है तबीयत

एएनआई से खास बातचीत में गोविंदा ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक हैं। न्यूज एजेंसी को भेजे एक वॉइस नोट में कहा- बहुत धन्यवाद, मैं बिल्कुल ठीक हूं।

बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे गोविंदा

मंगलवार को गोविंदा अपने घर पर बेहोश हो गए थे। गोविंदा की तबीयत की चिंता करते हुए उन्हें मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गोविंदा के कुछ टेस्ट भी हुए थे। गोविंदा की तबीयत से जुड़ी ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

बता दें, गोविंदा पिछले कुछ वक्त से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता ने अलग होने का फैसला लिया है। हालांकि, सुनीता कई बार ऐसी चर्चाओं को खारिज कर चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो वो खुद मीडिया को बताएंगी।

