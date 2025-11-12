Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडGovinda Rushed to Mumbai Hospital after losing consciousness a day after visiting ill Dharmendra
अचानक बिगड़ी गोविंदा की तबीयत, एक्टर को अस्पताल में किया गया भर्ती

अचानक बिगड़ी गोविंदा की तबीयत, एक्टर को अस्पताल में किया गया भर्ती

संक्षेप: Govinda Rushed To Hospital: धर्मंद्र को अस्पताल में मिलने के एक दिन बाद बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को अस्पताल लेकर जाया गया। रिपोर्ट्स की मानें तो गोविंदा बेहोश हो गए थे जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में लेकर जाया गया। 

Wed, 12 Nov 2025 07:40 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। गोविंदा की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो गोविंदा बेहोश हो गए थे। इसके बाद ही उन्हें जुहू क्रिटिकेयर अस्पताल लेकर जाया गया। खुद की तबीयत बिगड़ने से ठीक एक दिन पहले गोविंदा ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती धर्मेंद्र से मिलने गए थे। गोविंदा को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गोविंदा के हुए हैं टेस्ट

इंडिया टुडे से खास बातचीत में गोविंदा के वकील और दोस्त ललित बिंदल ने कहा कि वो थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। सभी टेस्ट्स हो गए हैं, अब रिपोर्ट्स और न्यूरो कंसल्टेशन की राय का इंतजार है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। रिपोर्ट्स की मानें तो गोविंदा मंगलवार को अपने घर पर बेहोश हो गए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

पिछले साल अक्टूबर में अस्पताल में भर्ती हुए थे गोविंदा

एक साल के अंदर गोविंदा को दूसरी बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। इससे पहले 1 अक्टूबर को गोविंदा की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चल गई थी, जिससे उनके घुटने में गोली लग गई थी। इस एक्सिडेंट के बाद भी गोविंदा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

उस घटना के बाद गोविंदा तीन अस्पताल में भर्ती रहे थे। अस्पताल से बाहर आने के बाद गोविंदा ने मीडिया से बात की थी। उन्होंने बताया था कि वो कोलकाता के लिए निकल रहे थे। उस वक्त सुबह के पांच बजे थे, उस टाइम वो गिरी और चल गई। गोविंदा ने कहा कि वो इस घटना से हैरान थे और उन्होंने जब नीचे देखा तो खून निकल रहा था। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स से बात की थी और अस्पताल में भर्ती हो गए थे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Dharmendra Deol Govinda

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।