नीलम कोठारी को क्या प्यार करते थे गोविंदा? सालों बाद एक्टर बोले- ऐसा लगता था जैसे...

Mar 05, 2026 07:08 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
गोविंदा और नीलम कोठारी की जोड़ी एक समय पर काफी चर्चा में थी। दोनों के रिलेशन तक की खबरें आती रहती थी। अब सालों बाद गोविंदा ने इस पर अपनी बात रखी है।

गोविंदा और नीलम कोठारी की ऑनस्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया है। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है जिसमें इल्जाम, लव 86, हत्या, सिंदूर, खुदगर्ज, 2 कैदी शामिल है। जब दोनों साथ में काम करते थे तब दोनों के रिलेशन की खबरें आती थीं। अब गोविंदा ने सालों बाद इस पर अपनी बात रखी है।

क्या बोले नीलम को लेकर गोविंदा

सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा, 'देखिए हम सब जितने यंगस्टर्स थे, जो गांव टाइप के होते हैं, उन के लिए गोरियां बहुत अच्छी लगती है। ये जो अपोजिट अट्रैक्शन है न, ये हुआ करता है। वह काफी अलग और अच्छी लड़की थीं। ऐसा लगता था जैसे डॉल है।'

नीलम के फैन थे गोविंदा

गोविंदा ने कहा कि वह तो पहले खुद नीलम के फैन थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह उनके साथ काम करेंगे। जब नीलम उनकी हिरोइन बनी थीं तब गोविंदा को विश्वास ही नहीं हो पाया था।

उस टाइम पर अभी जैसे अफेयर्स नहीं होते थे

गोविंदा ने आगे कहा, ‘उस टाइम पर, अभी के जैसे अफेयर्स होते हैं, वैसे तो होते नहीं थे। हम बवाल मचाते थे। हो गया, लग रहा है, चल रहा है। पहले वाला रोमांस होता था, वो देखने मात्र का था। कितना अच्छा काम कर पाए न हम लोग। हर फिल्म देखिए, गाने सुपरहित, फिल्में हिट।’

बता दें कि नीलम और गोविंदा की जोड़ी तो दर्शकों की फेवरेट में से एक थी। कुछ साल पहले दोनों एक रिएलिटी शो में साथ आए थे और उस समय दोनों के डांस वीडियो काफी वायरल हुए थे।

नेगेटिव वजह से सुर्खियो में गोविंदा

गोविंदा पिछले कुछ समय से काफी नेगेटिव वजह से काफी चर्चा में हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक्टर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि गोविंदा का उनकी उम्र से कई साल छोटी लड़की से अफेयर है। हालांकि गोविंदा ने इन दावों को साफ गलत बताया था।

पत्नी सुनीता ने लगाए थे आरोप

गोविंदा ने यह भी कहा था कि ऐसे आरोपों के बाद यंग लड़कियां उनके साथ काम करने से डरेंगी। इसके अलावा गोविंदा ने कहा था कि अच्छा है कि जिस लड़की के साथ सुनीता ने उनका नाम जोड़ा, वह सामने आकर कुछ गलत नहीं बोलीं।

गोविंदा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट रंगीला राजा में नजर आए थे जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। इसके बाद से गोविंदा ने कोई फिल्म साइन नहीं की है और ना ही उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर उन्होंने कोई अनाउंसमेंट की है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

Govinda

