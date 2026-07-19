ब्रेक के बाद फिल्मों में फिर से कमबैक कर रहे हैं ये 4 स्टार्स, दो रह चुके हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार्स

आज भले ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हो लाइमलाइट में रहते हो, लेकिन कई स्टार्स फिल्में नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही कई स्टार्स अब जल्दी ही फिल्मों में कमबैक करने जा रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड डांसिंग स्टार गोविंदा से लेकर प्रीति जिंटा तक का नाम शामिल है।

बॉलीवुड में लंबे समय तक अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने वो कई स्टार्स आज फिल्मों से ब्रेक ले चुके हैं। वो आज भले ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हो लाइमलाइट में रहते हो, लेकिन फिल्में नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही कई स्टार्स अब जल्दी ही फिल्मों में कमबैक करने जा रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड डांसिंग स्टार गोविंदा से लेकर प्रीति जिंटा तक का नाम शामिल है। तो चलिए देखते हैं कमबैक करने वाले स्टार्स के नाम और उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में...

गोविंदा 'हीरो नंबर 1' ने 13 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी फिल्म 'रूपा' की आधिकारिक घोषणा की। इस फिल्म में वे न सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि इसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। उन्होंने नई एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार को अपनी लीड एक्ट्रेस के तौर पर पेश किया और इतने सालों तक साइडलाइन रहने पर बात करते हुए कहा था, 'लोग कहते रहते थे कि 'अब वे फिल्मों में नजर नहीं आएंगे।' उनकी पिछली थिएट्रिकल लीड फिल्म 2019 में 'रंगीला राजा' थी और अब 7 साल बाद, ची-ची की वापसी हो रही है।

इमरान खान बॉलीवुड के 'चॉकलेट बॉय' के नाम इमरान खान भी कमबैक कर रहे हैं। साल 2015 में बॉलीवुड से एक दशक से एक्टिंग से दूर रहने के बाद, इमरान ने इस साल अपने अंकल आमिर खान और वीर दास की फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' में एक कैमियो रोल के जरिए स्क्रीन पर वापसी की। लेकिन उनकी असली वापसी नेटफ्लिक्स की आने वाली रोमांटिक-कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'अधूरे हम अधूरे तुम' से होगी, जिसे 'ब्रेक के बाद' के डायरेक्टर दानिश असलम डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें इमरान के साथ इसमें भूमि पेडनेकर लीड रोल में हैं। इमरान, जो इस फिल्म को को-प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, ने इस फिल्म के सेट को "अब तक का सबसे खुशनुमा सेट" बताया है।

प्रीति जिंटा बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं, प्रीति जिंटा एक नहीं, बल्कि दो शानदार प्रोजेक्ट्स के साथ वापसी कर रही हैं। वह 14 अगस्त को सनी देओल, शबाना आजमी और अली फजल के साथ 'बंटवारा 1947' (जिसका ओरिजिनल टाइटल 'लाहौर 1947' था) से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। इस फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है। साथ ही, उन्हें कुणाल खेमू के डायरेक्शन में बन रही OTT फिल्म 'वाइब' (Vibe) का भी हिस्सा बताया गया है, जो एक कॉमेडी-ड्रामा है। थिएटर में लीड रोल के तौर पर उनकी पिछली फिल्म 2018 में 'भैयाजी सुपरहिट' थी।