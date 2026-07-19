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ब्रेक के बाद फिल्मों में फिर से कमबैक कर रहे हैं ये 4 स्टार्स, दो रह चुके हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार्स

By Priti Kushwaha
लाइव हिन्दुस्तान
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आज भले ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हो लाइमलाइट में रहते हो, लेकिन कई स्टार्स फिल्में नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही कई स्टार्स अब जल्दी ही फिल्मों में कमबैक करने जा रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड डांसिंग स्टार गोविंदा से लेकर प्रीति जिंटा तक का नाम शामिल है।

ब्रेक के बाद फिल्मों में फिर से कमबैक कर रहे हैं ये 4 स्टार्स, दो रह चुके हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार्स

बॉलीवुड में लंबे समय तक अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने वो कई स्टार्स आज फिल्मों से ब्रेक ले चुके हैं। वो आज भले ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हो लाइमलाइट में रहते हो, लेकिन फिल्में नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही कई स्टार्स अब जल्दी ही फिल्मों में कमबैक करने जा रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड डांसिंग स्टार गोविंदा से लेकर प्रीति जिंटा तक का नाम शामिल है। तो चलिए देखते हैं कमबैक करने वाले स्टार्स के नाम और उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में...

गोविंदा

'हीरो नंबर 1' ने 13 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी फिल्म 'रूपा' की आधिकारिक घोषणा की। इस फिल्म में वे न सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि इसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। उन्होंने नई एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार को अपनी लीड एक्ट्रेस के तौर पर पेश किया और इतने सालों तक साइडलाइन रहने पर बात करते हुए कहा था, 'लोग कहते रहते थे कि 'अब वे फिल्मों में नजर नहीं आएंगे।' उनकी पिछली थिएट्रिकल लीड फिल्म 2019 में 'रंगीला राजा' थी और अब 7 साल बाद, ची-ची की वापसी हो रही है।

इमरान खान

बॉलीवुड के 'चॉकलेट बॉय' के नाम इमरान खान भी कमबैक कर रहे हैं। साल 2015 में बॉलीवुड से एक दशक से एक्टिंग से दूर रहने के बाद, इमरान ने इस साल अपने अंकल आमिर खान और वीर दास की फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' में एक कैमियो रोल के जरिए स्क्रीन पर वापसी की। लेकिन उनकी असली वापसी नेटफ्लिक्स की आने वाली रोमांटिक-कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'अधूरे हम अधूरे तुम' से होगी, जिसे 'ब्रेक के बाद' के डायरेक्टर दानिश असलम डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें इमरान के साथ इसमें भूमि पेडनेकर लीड रोल में हैं। इमरान, जो इस फिल्म को को-प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, ने इस फिल्म के सेट को "अब तक का सबसे खुशनुमा सेट" बताया है।

प्रीति जिंटा

बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं, प्रीति जिंटा एक नहीं, बल्कि दो शानदार प्रोजेक्ट्स के साथ वापसी कर रही हैं। वह 14 अगस्त को सनी देओल, शबाना आजमी और अली फजल के साथ 'बंटवारा 1947' (जिसका ओरिजिनल टाइटल 'लाहौर 1947' था) से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। इस फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है। साथ ही, उन्हें कुणाल खेमू के डायरेक्शन में बन रही OTT फिल्म 'वाइब' (Vibe) का भी हिस्सा बताया गया है, जो एक कॉमेडी-ड्रामा है। थिएटर में लीड रोल के तौर पर उनकी पिछली फिल्म 2018 में 'भैयाजी सुपरहिट' थी।

सेलिना जेटली

एक्ट्रेस सेलीना जेटली ने पिछले कुछ साल बच्चों की कस्टडी की लड़ाई लड़ने और UAE की कस्टडी से अपने भाई, रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली की वापसी के लिए कैंपेन करने में बिताए हैं। जुलाई 2026 में उन्होंने घोषणा की कि वे 15 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। वे 'सिस्टर निवेदिता' फिल्म में नजर आएंगी, जो स्वामी विवेकानंद की आयरिश मूल की शिष्या पर बनी बायोपिक है। इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले फिल्ममेकर राम कमल मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "इस पल तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा।"

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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