नीलम जैसी बनो... सुनीता से कभी शादी के लिए सीरियस नहीं थे गोविंदा, एक्स गर्लफ्रेंड से करते थे पत्नी की तुलना

संक्षेप:

प्रोफेशनल लाइफ के साथ गोविंदा हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरते हैं। खासतौर पर पत्नी सुनीता आहूजा संग गोविंदा के रिश्ते को लेकर लगातार चर्चाएं बनी रहती हैं। वहीं, दूसरी तरफ गोविंदा का नाम उनकी को-स्टार रहीं नीलम कोठारी के साथ भी खूब सुर्खियों में रहा था।

Dec 22, 2025 07:17 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के डांसिंग स्टार गोविंदा 90 के दशक के उन स्टार्स में से थे, जिनकी एक झलक पाने के लिए फैंस पागल हो जाते थे। गोविंदा ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने पर्दे पर कॉमेडी से लेकर एक्शन हीरो और यहां तक निगेटिव रोल भी निभाए हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ गोविंदा हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरते हैं। खासतौर पर पत्नी सुनीता आहूजा संग गोविंदा के रिश्ते को लेकर लगातार चर्चाएं बनी रहती हैं। वहीं, दूसरी तरफ गोविंदा का नाम उनकी को-स्टार रहीं नीलम कोठारी के साथ भी खूब सुर्खियों में रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार एक्टर ने अपनी पत्नी की तुलना नीलम संग की थी, जिसे लेकर वो काफी खबरों में आ गए थे। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या था-

पत्नी से कहा- नीलम जैसी बनो

दरअसल, 1990 के एक इंटरव्यू में, गोविंदा ने अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की थी। इस दौरान गोविंदा ने कहा था, 'मैं उसकी (नीलम की) तारीफ करना बंद नहीं कर पाता था। अपने दोस्तों से, अपने परिवार से। यहां तक कि सुनीता से भी, जिसके साथ में कमिटेड था। मैं सुनीता से कहता था कि वह खुद को बदले और नीलम जैसी बन जाएं। मैं उससे कहता था कि वह उससे सीखे। मैं बहुत बेरहम था। सुनीता चिढ़ जाती थी। वह मुझसे कहती थी, 'तुम मुझसे इसलिए प्यार करते थे क्योंकि मैं जैसी हूं, मुझे बदलने की कोशिश कभी मत करना, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज था। मुझे नहीं पता था कि क्या सही है।'

मैं सुनीता के साथ सीरियस नहीं था

नीलम के लिए अपने प्यार के बारे में बात करते हुए गोविंदा ने कहा था, 'नीलम उस तरह की औरत है जिस पर कोई भी आदमी अपना दिल हार जाता। मैंने भी अपना दिल हार दिया।' गोविंदा ने यह भी बताया था कि उनका सुनीता के साथ कभी भी सीरियस होने का प्लान नहीं था और वह सिर्फ 'घूमने-फिरने के लिए एक लड़की ढूंढ रहे थे।' सुनीता को लेकर गोविंदा ने ये भी बताया था, 'उस समय, मैं सुनीता से मिला। मैं मानता हूं कि उसके साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट मेरी तरफ से पूरी तरह से सोचा-समझा कदम था। और इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
