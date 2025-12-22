नीलम जैसी बनो... सुनीता से कभी शादी के लिए सीरियस नहीं थे गोविंदा, एक्स गर्लफ्रेंड से करते थे पत्नी की तुलना
बॉलीवुड के डांसिंग स्टार गोविंदा 90 के दशक के उन स्टार्स में से थे, जिनकी एक झलक पाने के लिए फैंस पागल हो जाते थे। गोविंदा ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने पर्दे पर कॉमेडी से लेकर एक्शन हीरो और यहां तक निगेटिव रोल भी निभाए हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ गोविंदा हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरते हैं। खासतौर पर पत्नी सुनीता आहूजा संग गोविंदा के रिश्ते को लेकर लगातार चर्चाएं बनी रहती हैं। वहीं, दूसरी तरफ गोविंदा का नाम उनकी को-स्टार रहीं नीलम कोठारी के साथ भी खूब सुर्खियों में रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार एक्टर ने अपनी पत्नी की तुलना नीलम संग की थी, जिसे लेकर वो काफी खबरों में आ गए थे। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या था-
पत्नी से कहा- नीलम जैसी बनो
दरअसल, 1990 के एक इंटरव्यू में, गोविंदा ने अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की थी। इस दौरान गोविंदा ने कहा था, 'मैं उसकी (नीलम की) तारीफ करना बंद नहीं कर पाता था। अपने दोस्तों से, अपने परिवार से। यहां तक कि सुनीता से भी, जिसके साथ में कमिटेड था। मैं सुनीता से कहता था कि वह खुद को बदले और नीलम जैसी बन जाएं। मैं उससे कहता था कि वह उससे सीखे। मैं बहुत बेरहम था। सुनीता चिढ़ जाती थी। वह मुझसे कहती थी, 'तुम मुझसे इसलिए प्यार करते थे क्योंकि मैं जैसी हूं, मुझे बदलने की कोशिश कभी मत करना, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज था। मुझे नहीं पता था कि क्या सही है।'
मैं सुनीता के साथ सीरियस नहीं था
नीलम के लिए अपने प्यार के बारे में बात करते हुए गोविंदा ने कहा था, 'नीलम उस तरह की औरत है जिस पर कोई भी आदमी अपना दिल हार जाता। मैंने भी अपना दिल हार दिया।' गोविंदा ने यह भी बताया था कि उनका सुनीता के साथ कभी भी सीरियस होने का प्लान नहीं था और वह सिर्फ 'घूमने-फिरने के लिए एक लड़की ढूंढ रहे थे।' सुनीता को लेकर गोविंदा ने ये भी बताया था, 'उस समय, मैं सुनीता से मिला। मैं मानता हूं कि उसके साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट मेरी तरफ से पूरी तरह से सोचा-समझा कदम था। और इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी।'
