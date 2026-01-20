गोविंदा-सुनीता के बीच अनबन की खबर पर आया भांजे का रिएक्शन, कहा- प्लीज मामा…

संक्षेप: गोविंदा और सुनीता की शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते में दरार की काफी खबरें आ रही हैं। वहीं सुनीता भी इनडायरेक्टली और कभी-कभी डायरेक्टली कई आरोप लगाती हैं।

गोविंदा और सुनीता आहूजा पिछले कुछ दिनों से अरने रिश्ते को लेकर काफी चर्चा में हैं। सुनीता ने हाल ही में गोविंदा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और परिवार की जिम्मेदारियां ना लेने का आरोप लगाया है। अब इन सबके बाद गोविंदा के भांजे का रिएक्शन आया है और जानें उन्होंने मामा-मामी को लेकर क्या कहा।

उनका रिश्ता स्ट्रॉन्ग रहे विनय ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं कि मामा और मामी का रिलेशन स्ट्रॉन्ग ही रहे। यही मेरी सिर्फ एक विश है।’

मामा से की रिक्वेस्ट विनय ने फिर सुनीता के उस स्टेटमेंट पर भी बात की जिसमें उन्होंने कहा कि गोविंदा परिवार की जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा, ‘अगर मामी ने कुछ कहा है तो मेरी मामा से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज ध्यान दें, मैं दोनों के बारे में कभी गलत नहीं बोल सकता।’

परिवार साजिश का शिकार वहीं इससे पहले गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका परिवार एक कॉन्सपिरेसी का शिकार हो गया है। गोविंदा ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘मुझे कहा गया था कि मेरे परिवार के लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा कॉन्सपिरेसी को लेकर। लेकिन वह (सुनीता) कभी यह नहीं सोच सकतीं कि उन्होंने अनजाने में खुद को एक बड़ी साजिश में फंसा दिया है। वह एक ओपनिंग बैट्समैन के रूप में उतरी हैं।’

सुनीता के आरोप वहीं सुनीता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कई लड़कियां आती हैं जो आपका इस्तेमाल करती हैं काम और फेम के लिए, लेकिन आपको समझना होगा न, आपकी उम्र हो गई है। बेटी टीना की शादी करवानी है, बेटे यशवर्धन का करियर है।