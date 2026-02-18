Hindustan Hindi News
गोविंदा के अफेयर पर बोले भांजे- उनका करिश्मा से भी जुड़ा था नाम, मेरा मामा इस उम्र में भी…

Feb 18, 2026 03:35 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
गोविंदा की पर्सनल लाइफ बीते कुछ समय से चर्चा में है। उनकी वाइफ सुनीता का कहना है कि गोविंदा उन्हें चीट कर रहे हैं। वहीं गोविंदा इन सब बातों से इन्कार कर रहे हैं। अब गोविंदा के भांजे विनय आनंद भी इस मामले पर बोले हैं।

गोविंदा और उनकी बीवी सुनीता के बीच अनबन काफी लंबे समय से सुर्खियों में हैं। सुनीता का आरोप है कि उनके पति का कोमल नाम की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के साथ अफेयर है। वह उनका फायदा उठा रही है। वहीं गोविंदा का कहना है कि कोमल की महानता है कि वह चुप है। अब गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिट अफेयर की गॉसिप पर उनके भांजे विनय आनंद भी बोले हैं। विनय का कहना है कि उनके मामा का नाम पहले भी साथ काम करने वाली एक्ट्रेसस के साथ जुड़ता रहा है।

विनय बोले, मैंने मामा से पूछा था

हिंदी रश से बातचीत में विनय बोले, 'मैंने एक बार मामा से पूछा था कि क्या उनका किसी से अफेयर है? इस पर वह बोले थे, 'नहीं ऐसा कुछ नहीं है।' जब उन्होंने मना किया तो मैंने उनकी बात स्वीकार कर ली लेकिन जब मैंने मामी के इंटरव्यू देखे तो अजीब लगा क्योंकि हमने देखा है कि उन्होंने हमेशा गोविंदा का सम्मान किया।'

करिश्मा, रानी से जुड़ चुका है नाम

विनय ने बताया कि यह पहला मौका नहीं है। गोविंदा पर पहले भी चीटिंग के आरोप लगते रहे हैं और उनका नाम नीलम, रानी मुखर्जी और करिश्मा कपूर से जोड़ा गया। विनय बोले, 'शुरुआत में जब उन्होंने नीलम कोठारी के साथ काम किया तो उनके साथ नाम जुड़ा। जब वह रानी के साथ ज्यादा काम कर रहे थे तो लोगों को शक हुआ कि उन दोनों का अफेयर है। जब वह करिश्मा कपूर के साथ काम कर रहे थे तो पब्लिक को लगा कि उन दोनों के बीच कुछ है।'

मामा कर रहे हैं काफी मेहनत

विनय मजाक में बोले, 'अब देखते हैं, मैं तो यह सोच रहा हूं कि मेरा मामा इतनी उम्र में भी इतना जवान कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने उनसे सीरियसली पूछा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वह बहुत मेहनत कर रहे हैं।' विनय आगे बोले, 'उनकी जो फीलिंग्स हैं, मामी समझेंगी और मामी की फीलिंग्स को उन्हें भी समझना पड़ेगा।'

चर्चा में है सुनीता का लेटेस्ट बयान

सुनीता अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉगिंग करती हैं। अपने नये व्लॉग में उन्होंने कहा, 'बहुत से लोग मेरी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। मैंने बहुत सहा पर अब और नहीं सहूंगी। मैंने अपनी पहचान बनाई है, हमेशा इमोशनल रहूंगी क्योंकि 40 साल का रिश्ता रातोरात नहीं टूट जाता।' सुनीता ने यह भी कहा कि गोविंदा उनके बचपन का प्यार हैं, अगर वह सुधर जाएं और उनके हिसाब से चलें तो माफ भी कर सकती हैं।

