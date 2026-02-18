गोविंदा के अफेयर पर बोले भांजे- उनका करिश्मा से भी जुड़ा था नाम, मेरा मामा इस उम्र में भी…
गोविंदा की पर्सनल लाइफ बीते कुछ समय से चर्चा में है। उनकी वाइफ सुनीता का कहना है कि गोविंदा उन्हें चीट कर रहे हैं। वहीं गोविंदा इन सब बातों से इन्कार कर रहे हैं। अब गोविंदा के भांजे विनय आनंद भी इस मामले पर बोले हैं।
गोविंदा और उनकी बीवी सुनीता के बीच अनबन काफी लंबे समय से सुर्खियों में हैं। सुनीता का आरोप है कि उनके पति का कोमल नाम की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के साथ अफेयर है। वह उनका फायदा उठा रही है। वहीं गोविंदा का कहना है कि कोमल की महानता है कि वह चुप है। अब गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिट अफेयर की गॉसिप पर उनके भांजे विनय आनंद भी बोले हैं। विनय का कहना है कि उनके मामा का नाम पहले भी साथ काम करने वाली एक्ट्रेसस के साथ जुड़ता रहा है।
विनय बोले, मैंने मामा से पूछा था
हिंदी रश से बातचीत में विनय बोले, 'मैंने एक बार मामा से पूछा था कि क्या उनका किसी से अफेयर है? इस पर वह बोले थे, 'नहीं ऐसा कुछ नहीं है।' जब उन्होंने मना किया तो मैंने उनकी बात स्वीकार कर ली लेकिन जब मैंने मामी के इंटरव्यू देखे तो अजीब लगा क्योंकि हमने देखा है कि उन्होंने हमेशा गोविंदा का सम्मान किया।'
करिश्मा, रानी से जुड़ चुका है नाम
विनय ने बताया कि यह पहला मौका नहीं है। गोविंदा पर पहले भी चीटिंग के आरोप लगते रहे हैं और उनका नाम नीलम, रानी मुखर्जी और करिश्मा कपूर से जोड़ा गया। विनय बोले, 'शुरुआत में जब उन्होंने नीलम कोठारी के साथ काम किया तो उनके साथ नाम जुड़ा। जब वह रानी के साथ ज्यादा काम कर रहे थे तो लोगों को शक हुआ कि उन दोनों का अफेयर है। जब वह करिश्मा कपूर के साथ काम कर रहे थे तो पब्लिक को लगा कि उन दोनों के बीच कुछ है।'
मामा कर रहे हैं काफी मेहनत
विनय मजाक में बोले, 'अब देखते हैं, मैं तो यह सोच रहा हूं कि मेरा मामा इतनी उम्र में भी इतना जवान कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने उनसे सीरियसली पूछा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वह बहुत मेहनत कर रहे हैं।' विनय आगे बोले, 'उनकी जो फीलिंग्स हैं, मामी समझेंगी और मामी की फीलिंग्स को उन्हें भी समझना पड़ेगा।'
चर्चा में है सुनीता का लेटेस्ट बयान
सुनीता अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉगिंग करती हैं। अपने नये व्लॉग में उन्होंने कहा, 'बहुत से लोग मेरी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। मैंने बहुत सहा पर अब और नहीं सहूंगी। मैंने अपनी पहचान बनाई है, हमेशा इमोशनल रहूंगी क्योंकि 40 साल का रिश्ता रातोरात नहीं टूट जाता।' सुनीता ने यह भी कहा कि गोविंदा उनके बचपन का प्यार हैं, अगर वह सुधर जाएं और उनके हिसाब से चलें तो माफ भी कर सकती हैं।
लेखक के बारे में
शॉर्ट बायो: काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2021 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह 2021 में ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.Sc (बायोलॉजी) और जर्नलिज्म ऐंड मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़, ओटीटी सजेशंस और टीवी रियलिटी शोज कवरेज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और ऐनालिसिस
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
और पढ़ें
