गोविंदा का नहीं हुआ दिवालिया, इस वजह से स्कूल इवेंट्स में किया था डांस

संक्षेप:

गोविंदा को लेकर कुछ दिनों से ऐसी अफवाह आ रही थी कि एक्टर का दिवालिया हो गया है। उन्हें मजबूरी में छोटे इवेंट्स पर परफॉर्म करना पड़ा है। अब उनके मैनेजर ने सच बताया है।

Feb 05, 2026 11:37 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
गोविंदा पिछले कुछ समय से काफी चर्चाओं में हैं। कभी बंदूक से गोली चलने पर तो कभी फाइनेंशियल वजहों से उनको लेकर तरह-तरह की खबरें आती रहती हैं। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि गोविंदा का दिवालिया हो गया है। अब गोविंदा के मैनेजर ने इन खबरों का सच बताया है।

क्या बोले गोविंदा के मैनेजर

गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने कहा कि कई साल से बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म न देने के बाद भी गोविंदा को इंडस्ट्री के बड़े नामों से फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं। जल्द ही वे एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में ऐलान करेंगे।

गोविंदा को नहीं पैसों की दिक्कत

एक्टर को लेकर सोशल मीडिया में अटकलें लग रही थीं कि उनकी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है और वे दिवालिया हो गए। इन बातों को और हवा तब मिली जब वे टैक्सी से एयरपोर्ट जाते हुए दिखे। इस पर उनके मैनेजर ने एएनआई से बात करते हुए सफाई दी कि गोविंदा के पास सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि कई गाड़ियां हैं। इसका पैसों की दिक्कत से कोई लेना-देना नहीं है।

शशि का कहना है कि यह बात बिल्कुल गलत है कि गोविंदा दिवालिया हो गए हैं। दरअसल, एयरपोर्ट के अंदर प्राइवेट कारों को जाना अलाऊ नहीं है।

इस वजह से किया स्कूल या प्राइवेट इवेंट में परफॉर्म

शशि सिन्हा ने उन खबरों को भी गलत बताया जिसमें दावा किया गया था कि गोविंदा स्कूल और प्राइवेट इवेंट्स में पैसों की कमी की वजह से परफॉर्म कर रहे हैं। इस पर शशि ने कहा, 'वह अपने प्रोफेशन की वजह से ऐसा कर रहे। इसका यह मतलब नहीं है कि वे दिवालिया हो गए। वह अगर अपने परिवार की देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वह अभी भी अपने बच्चों और पत्नी की केयर करते हैं।'

गोविंदा ने करोड़ों के काम को किया मना

उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि गोविंदा ने करोड़ों के काम को मना कर दिया, क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट और बाकी चीजें नहीं पसंद आईं। वह पहले ऐसे एक्टर हैं, जिनकी फिल्में हिट नहीं हुईं, लेकिन फिर भी बड़े प्रोड्यूसर और एक्टर्स उनके पीछे पड़े हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। आप बहुत जल्द ही कुछ बड़ा सुनेंगे।

जब गोविंदा को घर गिरवी रखना पड़ा था

उन्होंने यह भी बताया कि एक्टर को एक बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। शशि ने कहा, 'एक समय था, जब उन्हें अपनी एफडी निकलवानी पड़ी थी और उसमें कुछ और पैसे मिलाए और उससे दूसरे लोगों की मदद की। बाद में बात यहां तक पहुंच गई कि उन्हें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा। इसके बाद उन्होंने लोन को चुकाने के लिए इवेंट्स अटैंड किए और डांस किया। हमने उस बारे में कभी बात नहीं की और उन्होंने किसी से पैसे भी नहीं मांगे। तब उनकी किसने मदद की? यह सच है कि उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं।'

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

