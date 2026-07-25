गोविंदा करते हैं सुपरपावर पर विश्वास, शगुफ्ता अली ने बताया- एक दिन होटल के कमरे में…
गोविंदा सुपरपावर और एस्ट्रोलॉजी में काफी विश्वास रखते हैं। वह पूजा-पाठ भी खूब करते हैं। अब शगुफ्ता अली ने बताया कि कैसे जब वह एक दिन उनके कमरे में गईं तो वहां का हाल देखकर हैरान हो गई थीं।
गोविंदा सुपरपावर और एस्ट्रोलॉजी में काफी विश्वास करते हैं। गोविंदा के साथ शगुफ्ता अली ने कई फिल्मों में काम किया है। अब शगुफ्ता ने बताया कि गोविंदा का कैसा बिहेवियर था। शगुफ्ता ने एक किस्सा बताया जब वह गोविंदा के होटल के कमरे में गईं और वहां का माहौल देखकर वह हैरान रह गई थीं।
गोविंदा लेते थे 27 रीटेक
शगुफ्ता ने सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘गोविंदा के साथ 3-4 फिल्मों में काम किया और उनके साथ हमने एंजॉय किया। 25 तो रिहर्सल करते थे वो, हम कहते हैं आमिर खान परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन गोविंदा थे यार। वह 27 रीटेक लेते थे और सबको फिर सॉरी बोलते थे क्योंकि उन्हें लगता था और बेस्ट दूं। डेविड धवन बोलते थे कि हो गया ठीक है सब, लेकिन वो कहते नहीं और करूंगा। बस देर से आते थे वो वही दिक्कत थी, बाकी उनमें कोई दिक्कत नहीं। गोविंदा के देर आने पर कादर खान हो जाते थे गुस्सा, लेकिन ज्यादा नहीं बोलते थे।’
गोविंदा मदद के लिए रहते थे आगे
गोविंदा सुपरपावर या सुपरनेचुरल चीजों में बिलीव करते हैं तो क्या तब भी ऐसा होता था? इस पर शगुफ्ता ने कहा, ‘हां वो करते थे कि ऐसे समय में ये करो, तब करो। अब एक बार हम शूटिंग कर रहे थे और एक होटल में ठहरे थे। उस वक्त मेरे रूम का पंखा नहीं चल रहा था और मैंने प्रोडक्शन वाले को दिखाया, उसने कहा कि कुछ करता हूं और उसने शायद गोविंदा के मेकअप मैन को कहा और मेकअप मैन ने गोविंदा को बताया होगा। तब गोविंदा का फोन आया कि क्या कोई दिक्कत है? मैंने कहा पंखा नहीं चल रहा, कूलर भी नहीं चल रहा। बहुत दिक्कत हो रही है। तब गोविंदा ने कहा कि मैं 3 दिन बॉम्बे जा रहा हूं, तू मेरे कमरे में आजा और यहीं रहना। बड़ा कमरा है।’
गोविंदा ने होटल के कमरे में बना दिया था मंदिर
शगुफ्ता ने आगे कहा, ‘तो मैं उनके कमरे में गई और उन्होंने वहां होटल के रूम में पूरा एक साइड मंदिर मनाया हुआ था। सब रखा हुआ था नारियल, पूजा का सामान। हमने देखा कि इतने पवित्र जगह हम कैसे रहें, कहीं हमसे कोई गलती ना हो। लेकिन गोविंदा ने जबरदस्ती हमारा सामान अपने रूम में शिफ्ट करवा दिया। मैंने कहा ठीक है आप जाओ तब होते हैं शिफ्ट। लेकिन मैंने फिर वापस अपना सामान दोबारा अपने कमरे में रखवाया कि कहीं कोई गलती ना हो।’
आखिर में शगुफ्ता बोलीं, 'तो ऐसे थे गोविंदा। वह हमेशा सबकी मदद के लिए आगे रहते थे। सबके साथ अच्छे से रहते थे। मेरे साथ तो हमेशा ही अच्छे रहे हैं।'
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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