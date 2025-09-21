Govinda Latest Video Goes Viral His Fans Like His Transformation And Style गोविंदा का ट्रांसफॉर्मेशन देख शॉक्ड हुए फैंस, हीरो नंबर-1 का बदला लुक देख आप भी करेंगे तारीफ, Bollywood Hindi News - Hindustan
गोविंदा का ट्रांसफॉर्मेशन देख शॉक्ड हुए फैंस, हीरो नंबर-1 का बदला लुक देख आप भी करेंगे तारीफ

हाल ही में सोशल मीडिया पर गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरें काफी सुर्खियों में रहीं। हालांकि, बाद में सुनीता इन खबरों को अफवाह बताते हुए खारिज किया। इसी बीच अब गोविंदा एक लेटेस्ट वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 08:55 PM
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा फिल्म इंडस्ट्री के उन स्टार्स में से हैं, जो अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने डांस के लिए भी जाने जाते हैं। गोविंदा ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। गोविंदा प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। हाल ही में गोविंदा अपनी शादीशुदा लाइफ में आई दरार को लेकर चर्चा में रहे। सोशल मीडिया पर गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरें काफी सुर्खियों में रहीं। हालांकि, बाद में सुनीता इन खबरों को अफवाह बताते हुए खारिज किया। इसी बीच अब गोविंदा एक लेटेस्ट वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गोविंदा का ट्रांसफॉर्मेशन देख हैरान हैं।

गोविंदा ने फिर अपनी स्टाइल से जीता फैंस का दिल

गोविंदा का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो विरल भयानी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है। इस वीडियो में गोविंदा अपने खास अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक्टर व्हाइट कलर की टी-शर्ट और डेनिम जींस के साथ येलो कलर का कोट पहने नजर आ रहे हैं। इसके साथ उनका स्टाइलिश चश्मा उनके लुक को और भी खूबसूरत बना है। लेकिन इस वीडियो में हर किसी का ध्यान अगर किसी चीज ने खींचा तो वो है गोविंदा का ट्रांसफॉर्मेशन। वीडियो में एक्टर का वजन काफी घटा हुआ लग रहा है। गोविंदा पहले से ज्यादा फिट और स्लिम नजर आ रहे हैं।

ट्रांसफॉर्मेशन देख हैरान हुए फैंस

गोविंदा का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर कमेंट कर यूजर्स अपने रिएक्शन देने के साथ उनके ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ भी कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'राजा बाबू पहले से ज्यादा फिट लग रहे हैं।' एक दूसरा यूजर लिखता है, 'वजन कम करने के बाद आप बहुत अच्छे लग रहे हैं।' एक ने लिखा, 'सर आपकी फिल्म कब आ रही है।' ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं।

