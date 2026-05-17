जानिए गोविंदा और काजोल ने साथ में क्यों नहीं कीं फिल्में? सालों पहले करवाया था फोटोशूट
क्या आप जानते हैं कि 90 के किंग रहे गोविंदा ने अपने दौर की सभी बड़ी हीरोइन के साथ काम किया लेकिन वो काजोल के साथ कभी नजर नहीं आए। जानिए आखिर क्यों गोविंदा और काजोल ने साथ में फिल्म नहीं की।
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने अपने करियर की शुरुआत 80 के दशक में की थी। इस दशक के कुछ शुरुआती सालों में उन्हें वो पहचान नहीं मिली। लेकिन गोविंदा अपनी हर फिल्म में परफॉरमेंस से ऑडियंस पर अलग छाप छोड़ रहे थे। फिल्म छोटे बजट की हो या बड़े बजट, गोविंदा की एक्टिंग के आगे अब बड़े एक्टर्स भी फीके लगने लगे थे। 90 का दशक तो गोविंदा के नाम ही रहा। अपने करियर के पीक सालों में एक्टर ने हर बड़ी हीरोइन के साथ काम किया। लेकिन कभी काजोल के साथ उनकी जोड़ी नहीं जमी। इसके पीछे भी एक वजह थी।
डायरेक्टर राहुल रवैल बना रहे थे ये फिल्म
गोविंदा ने अपने करियर के सबसे खास सालों में माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, जूही चावला समेत उस दौर की तमाम बड़ी हीरोइन के साथ काम किया था। लेकिन बस काजल के साथ वो कभी किसी फिल्म में नजर नहीं आए। लेकिन कम ही लोग ये बात जानते हैं कि गोविंदा एक फिल्म में काजोल के साथ काम करने वाले थे। ये फिल्म 1996 में बन रही थी जिसे राहुल रवैल डायरेक्ट करने वाले थे। ये वही राहुल रवैल हैं जिन्होंने सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब और कुमार गौरव की डेब्यू फिल्म लव स्टोरी बनाई थी। अब वो गोविंदा और काजोल को लेकर फिल्म जंगली बना रहे थे। इस फिल्म के लिए काजोल और गोविंदा ने अपना शानदार फोटोशूट भी करवाया था।
इसलिए बंद हो गई फिल्म
रिपोर्ट्स की मानें तो राहुल रवैल और प्रोडक्शन कंपनी टिप्स के बीच क्रिएटिव डिफेंस आ गया था जिसके बाद ये फिल्म बंद कर दी गई। हालांकि, एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर राहुल रवैल ने अपनी जंगली की स्क्रिप्ट पर फिर से काम किया। स्क्रिप्ट में किरदारों को बदला, डायरेक्शन में बदलाव किया और नए टाइटल 'बंबई का बबलू' नाम से फिल्म बनाई। इस फिल्म में काजोल तो हीरोइन बनीं लेकिन गोविंदा की जगह सैफ अली खान नजर आए। तो काजोल और गोविंदा की जोड़ी ने इसलिए कभी साथ काम नहीं किया।
काजोल ने की थी गोविंदा की तारीफ
काजोल ने अपने एक इंटरव्यू में गोविंदा के बारे में कहा था कि वो एक शानदार एक्टर हैं। लोगों को रुलाना बहुत आसान काम है लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल और गोविंदा अपना हंसाने का काम शानदार तरीके से करते हैं। काजोल ने ये भी कहा था कि भविष्य का कुछ पता नहीं लेकिन अगर उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो वो जरूर गोविंदा के साथ काम करेंगी। कुछ समय पहले गोविंदा को काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ में नजर आए थे।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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