गोविंदा ने क्यों मांगी पत्नी सुनीता आहूजा की तरफ से माफी, बोले- उन्होंने जो अपशब्द कहे उसके लिए..

संक्षेप: गोविंदा ने एक लाइव स्ट्रीम में अपनी पत्नी सुनीता आहूजा की तरफ से पंडित मुकेश शुक्ला से माफी मांगी है। गोविंदा की पत्नी ने कहा था कि वो अंधविश्वासी हैं और पंडितों पर लाखों रुपये खर्च कर देते हैं।

Tue, 4 Nov 2025 08:41 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के उस दौर के सुपरस्टार एक्टर गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा की तरफ से पंडित मुकेश शुक्ला से माफी मांगी है। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक पॉडकास्ट में उनके घर के पंडित जी का जिक्र करते हुए कहा था कि गोविंदा अंधविश्वास पर बहुत खर्चा करते हैं। अब सोशल मीडिया पर लाइव आकर गोविंदा ने अपनी पत्नी की तरफ से पंडित जी से माफी मांगी है। गोविंदा ने एक लाइव वीडियो में कहा कि हमारी धर्मपत्नी ने आपके विषय में जो अपशब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं।

गोविंदा ने अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा, "मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे घर परिवार के पंडित जी, आदरणीय मुख्य शुक्ला जी बड़े ही योग्य, प्रामाणिक, बड़े गुणी और यज्ञ विधि प्रयोग समझने वाले उत्तर प्रदेश में जो चुनिंदा लोगों में आते हैं। आपके पिताजी आदरणीय जटाधारी जी से हमारा परिवार सदैव जुड़ा रहा। हमारी जो आदरणीय धर्मपत्नी हैं, आपके विषय में उन्होंने अपशब्द कहे मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। खंडन भी करूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सरल, और जिससे जुड़ जाएं तो फिर आप इधर-उधर नहीं देखते।"

गोविंदा ने अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा, "बहुत ही तकलीफ का दौर हम साथ में निकाल चुके हैं। और कई समय ऐसा हुआ कि क्योंकि आप राष्ट्र भर के अच्छे नेताओं से जुड़े हुए रहे और साथ में मुझसे जुड़े हुए रहे तो हम उसे आराम से निकाल पाए। यह सदैव कृपा ब्राह्मण वर्ग की और आपकी, और आपके घर परिवार की सदैव हम लोगों के साथ रहे, ऐसी करबद्ध प्रार्थना है। धन्यवाद।" बता दें कि गोविंदा लंबे वक्त बाद फिर एक बार बॉक्स ऑफिस पर धीरे-धीरे कमबैक कर रहे हैं और उनकी सलमान खान के साथ भी 'पार्टनर-2' आने की खबर है।

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कहा था कि उनके पति गोविंदा बहुत अंधविश्वासी हैं। सुनीता आहूजा ने पॉडकास्ट में कहा, "हमारे घर में भी एक हैं, गोविंदा के पंडित। वो भी ऐसे ही हैं - पूजा कराओ, 2 लाख रुपये दो। मैं उनसे कहती हूं कि आप खुद पूजा पाठ किया करो। उनका कराया पूजा पाठ कुछ काम नहीं आने वाला।" सुनीता आहूजा ने साफ कहा कि वो इस सब में यकीन नहीं करती हैं, लेकिन उनके पति को इस सब में बहुत भरोसा है।

