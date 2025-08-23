Govinda first time spotted at airport amid divorce rumours With Wife Sunita Ahuja पत्नी सुनीता संग तलाक की खबरों के बीच एयरपोर्ट पर इस लुक में नजर आए गोविंदा, वायरल हुआ वीडियो, Bollywood Hindi News - Hindustan
 बीते दिनों खबर सामने आई है कि सुनीता ने 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी। तलाक की खबरों के बीच पहली बार गोविंदा पब्लिकली एयरपोर्ट पर नजर अए। इस दौरान वो काफी शांत दिखे। गोविंदा का स्टाइल देखने लायक था। 

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 11:09 AM
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच बीते कुछ वक्त से कुछ सही नहीं चल रहा है। गोविंद और सुनीता की तलाक की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में छा गईं। इस जोड़े ने पहले जहां तलाक की खबरों को अफवाह बताते हुए जहां इसके खारिज किया था। वहीं, बीते दिनों खबर सामने आई है कि सुनीता ने 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी। तलाक की खबरों के बीच पहली बार गोविंदा पब्लिकली एयरपोर्ट पर नजर अए। इस दौरान वो काफी शांत दिखे। गोविंदा का स्टाइल देखने लायक था।

तलाक की खबरों के बीच पहली बार दिखे गोविंदा

बीती रात गोविंदा एयरपोर्ट पर नजर आए। इस दौरान उनका लुक चर्चा में बना हुआ है। गोविंदा के एयरपोर्ट लुक की बात करें तो उन्होंने ऑल व्हाइट लुक को कैरी किया था। इसके साथ गोविंदा ने डार्क कलर के एविएटर सनग्लासेस पहनी थी। गोविंदा पतली मूंछें और क्लीन-शेव लुक में वे डैशिंग लग रहे थे। इस दौरान गोविंदा पैपराजी को देखकर हाथ हिलाते दिखे, लेकिन चेहरे पर उनके उदासी भी साथ देखी जा सकती है। वहीं गोविंदा के इस बदले लुक की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो पर यूजर्स के जमकर कमेंट्स भी आ रहे हैं।

अफेयर की चर्चा

हाउटरफ्लाई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सुनीता आहूजा ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) (i), (ia), (ib) के तहत तलाक के लिए अर्जी दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुनीता समय की पाबंद हैं और अदालत में पेश हो रही हैं, जबकि गोविंदा गायब हैं। यह भी कहा गया है कि गोविंदा की एक 30 वर्षीय मराठी अभिनेत्री के साथ बढ़ती नजदीकियां कथित तौर पर उनके कथित अलगाव का कारण हैं। हालांकि कुछ भी ऑफिशियल नहीं है।

