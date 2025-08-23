पत्नी सुनीता संग तलाक की खबरों के बीच एयरपोर्ट पर इस लुक में नजर आए गोविंदा, वायरल हुआ वीडियो

बीते दिनों खबर सामने आई है कि सुनीता ने 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी। तलाक की खबरों के बीच पहली बार गोविंदा पब्लिकली एयरपोर्ट पर नजर अए। इस दौरान वो काफी शांत दिखे। गोविंदा का स्टाइल देखने लायक था।

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच बीते कुछ वक्त से कुछ सही नहीं चल रहा है। गोविंद और सुनीता की तलाक की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में छा गईं। इस जोड़े ने पहले जहां तलाक की खबरों को अफवाह बताते हुए जहां इसके खारिज किया था। वहीं, बीते दिनों खबर सामने आई है कि सुनीता ने 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी। तलाक की खबरों के बीच पहली बार गोविंदा पब्लिकली एयरपोर्ट पर नजर अए। इस दौरान वो काफी शांत दिखे। गोविंदा का स्टाइल देखने लायक था।

तलाक की खबरों के बीच पहली बार दिखे गोविंदा बीती रात गोविंदा एयरपोर्ट पर नजर आए। इस दौरान उनका लुक चर्चा में बना हुआ है। गोविंदा के एयरपोर्ट लुक की बात करें तो उन्होंने ऑल व्हाइट लुक को कैरी किया था। इसके साथ गोविंदा ने डार्क कलर के एविएटर सनग्लासेस पहनी थी। गोविंदा पतली मूंछें और क्लीन-शेव लुक में वे डैशिंग लग रहे थे। इस दौरान गोविंदा पैपराजी को देखकर हाथ हिलाते दिखे, लेकिन चेहरे पर उनके उदासी भी साथ देखी जा सकती है। वहीं गोविंदा के इस बदले लुक की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो पर यूजर्स के जमकर कमेंट्स भी आ रहे हैं।