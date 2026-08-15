'कहीं आपके साथ भी मां-बहन की गालियां...', सुनीता के सुगर डैडी वाले बयान पर गोविंदा का करारा जवाब?

गोविंदा और एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार हाल ही में एक साथ स्पॉट हुए थे। दोनों के साथ स्पॉट होने पर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने गोवंदा को रानी का सुगर डैडी तक कह दिया था। अब एक वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि गोविंदा ने सुनीता को जवाब दिया है।

गोविंदा और सुनीता आहूजा को लेकर पिछले कुछ वक्त से चर्चा है कि दोनों के रिश्ते में तनाव ने जगह बना ली है। सुनीता कई मौकों पर खुलकर गोविंदा पर निशाना भी साध चुकी हैं। अब हाल ही में गोविंदा और एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार को साथ स्पॉट किया गया था। इस वीडियो पर सुनीता ने नाराजगी जताते हुए गोविंदा को रानी का सुगर डैडी तक कह दिया था। सोशल मीडिया पर अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि गोविंदा ने सुनीता को जवाब दिया है।

गोविंदा ने सुनीता को दी हद में रहने की सलाह instantbollywood ने गोविंदा का ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है- गोविंदा का सुनीता आहूजा के बयान पर करारा जवाब। इस वीडियो में गोविंदा सुनीता को हद में रहने की सलाह देते नजर आए।

सुनीता के तीखे बयानों पर गोविंदा का करारा जवाब इस वीडियो में गोविंदा कहते हैं- देश के सभी बड़े कलाकारों ने उन सभी लड़कियों के साथ काम किया जो यंगस्टर्स (नौजवान) रहीं। आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं। शौहरत, इज्जत, दौलत सब ऊपर वाले ने मुझे दी है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास नहीं है, उसे आप जलील करें। आप थोड़ा सा आपकी हद में रहिए (हाथ जोड़ते हुए)।

सोशल मीडिया पर एक और वीडियो भी हो रहा वायरल इस वीडियो के अलावा गोविंदा का एक वीडियो vmj_bollywood नाम के पेज ने शेयर किया है। इस वीडियो के साथ भी दावा किया गया है कि गोविंदा ने आखिरकार सुनीता के बयानों पर बात की है। इस वीडियो में गोविंदा कहते हैं- फिर से कहूंगा। सुनीता जी आप बहुत ज्यादा मां-बहन की गालियां देने लगी हैं। ईश्वर से आप मनानिए कि अगर आपसे लोग प्रेरित हो गए तो आप आपका आइना देखेंगी। आप जिस तरह से व्यवहार करेंगी, युवा लोग उसे फॉलो करेंगे। कहीं आपके साथ ही लोग मां-बहन की गालियां देना शुरू कर देंगे। तो बहुत लज्जित हो जाएंगे हम सब। मत करिए ये सब। बहुत सस्ता कर दिया है मां-बहन का नाम। आप से ये उम्मीद नहीं थी।

गोविंदा के वीडियो पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स? गोविंदा के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन भी आया है। एक यूजर ने लिखा- सर आपकी छवि हमारी नजरों में कभी खराब नहीं होगी। एक दूसरे यूजर ने लिखा-आपकी पत्नी पागल हो गई हैं गोविंदा सर। एक ने कहा- अभी भी गोविंदा कितनी सभ्यता से बात कर रहे हैं। एक चौथे यूजर ने लिखा- आखिरकार गोविंदा ने कुछ तो बोला।