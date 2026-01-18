Hindustan Hindi News
गोविंदा के खिलाफ हो रही साजिश? पत्नी सुनीता आहूजा के बयानों पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

गोविंदा के खिलाफ हो रही साजिश? पत्नी सुनीता आहूजा के बयानों पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

संक्षेप:

सुनीता आहूजा और गोविंदा की पर्सनल लाइफ पिछले कुछ वक्त से मीडिया में छाई हुई है। सुनीता गोविंदा को लेकर कई बार बयान दे चुकी हैं। अब गोविंदा ने पत्नी सुनीता के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। 

Jan 18, 2026 06:11 pm IST
एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की पर्सनल लाइफ लंबे वक्त से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। कपल के अलग होने से लेकर दोनों के तलाक की खबरें भी चर्चा में रहीं। तलाक की खबरों पर तो सुनीता ने साफ कर दिया था कि ये खबर सच नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो खुद मीडियो को बुलाएंगी। सुनीता ने तलाक की खबरों को तो नकार दिया, लेकिन वो कई पॉडकास्ट और इंटरव्यू में गोविंदा के खिलाफ बयान दे चुकी हैं। अब सुनीता के बयानों पर गोविंदा ने चुप्पी तोड़ी है।

एएनआई ने गोविंदा से पूछा कि सुनीता के बहुत बयान आते रहते हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों का झगड़ा है, प्यार है…आप कुछ बोलते नहीं हैं। कभी तो कुछ बोल दीजिए। इस पर गोविंदा पहले तो हंसे और फिर उन्होंने कहा कि उन्हेंन लगता कि महिलाएं ज्यादातर तो गलत नहीं होती हैं। चाहे उनकी माता जी हों, सास हों या घर की अन्य महिलाएं हों, वो उनके खिलाफ नहीं जाते हैं।

गोविंदा के खिलाफ चल रही साजिश?

इसके बाद गोविंदा ने कहा, “मुझे मेरे मित्र ने कहा था कि गोविंद तुम्हारे साथ साजिश चल रही है। ये आज नहीं काफी सालों से चल रही है। तो उससे तुम कैसे बाहर निकलोगे। मैंने कहा देखिए एक-आद साल, दो साल, पांच साल…9-10 साल या फिर 14-15 साल योग होते हैं। हम पूजा-प्रार्थना किया करते हैं। पर जब 14-15 साल से भी ऊपर हो जाए तो फिर वो योग नहीं प्रयोग होता है। तो किसी की सोची-समझी साजिश में घर-परिवार आ जाता है, डर जाते हैं लोग…और फिर थोड़ा सा अलगाव नजर आ जाता है।”

पत्नी सुनीता के बयानों पर क्या बोले गोविंदा?

गोविंदा ने आगे कहा, “मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तो बहुत ही जहीन हैं वो, पढ़ी लिखी हैं, भाषा में गलत नहीं होता है। परंतु पिछले दिनों में जो मैं देख रहा हूं…कभी-कभी हम मुंह नहीं खोलते हैं तो हम कमजोर नजर आते हैं…ऐसा लगता है कि हां-हां ये दुष्ट होंगे, बोलते कैसे नहीं हैं। तो आज मैं उत्तर दे रहा हूं। मुझे ये कहा गया था कि इसमें आपके घर का, परिवार के जो लोग हैं उनका इस्तेमाल हो सकता है। उन्हें इसका पता नहीं चलेगा।”

सुनीता ने पॉडकास्ट में गोविंदा के कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि साल 2025 उनके लिए बहुत खराब रहा। पूरी फैमिली डिस्टर्ब रही। उन्होंने गोविंदा के बारे में काफी कुछ सुना और वो सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई हैं। इससे पहले भी सुनीता कई पॉडकास्ट में गोविंदा के खिलाफ बयान दे चुकी हैं।

Govinda

