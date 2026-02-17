Hindustan Hindi News
पागल हुई जा रही थी 15 हजार लोगों की भीड़, नहीं पहुंचे चीची तो इस 'नकली गोविंदा' ने बचाई लाज!

Feb 17, 2026 01:09 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Govinda: गोविंदा की 90 के दशक में ऐसी फैन फॉलोइंग थी कि जहां लोगों को पता चलता वो आने वाले हैं, वहां पर उनकी एक झलक पाने के लिए बेहिसाब भीड़ जमा हो जाया करती थी। अक्सर यह एक खुशनुमा मौका होता था, लेकिन कई बार हालात बिगड़ भी जाया करते थे।

बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा का क्रेज 90 के दशक में ऐसा था कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार एक लाइव शो में 15,000 फैंस गोविंदा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो वहां पहुंचे ही नहीं। ऐसे में भीड़ को बेकाबू होने से बचाने के लिए एक दूसरे शख्स को 'नकली गोविंदा' बनकर स्टेज पर उतरना पड़ा था। यह किस्सा जितना चौंकाने वाला है, उतना ही मजेदार भी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था और क्या इस नकली गोविंदा वाले फॉर्मूला से भीड़ को काबू करने का आइडिया कामयाब रहा?

बेकाबू होने लगी थी 15 हजार लोगों की भीड़

घटना तब की है जब गोविंदा अपने करियर के पीक पर थे। एक इंटरव्यू में म्यूजिक कंपोजर अबू मलिक ने बताया कि गोविंदा एक बार अपने ही साले आत्माप्रकाश शर्मा के लाइव इवेंट में नहीं पहुंच पाए थे। अबू मलिक ने बताया कि महाराष्ट्र के पुसुद गांव में यह शो ऑर्गनाइज किया गया था जिसे देखने के लिए करीब 15,000 लोग पहुंच गए थे। ये लोग गोविंदा की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। अबू मलिक ने बताया, 'गोविंदा उस दौर के सुपरस्टार बन चुके थे। उन्होंने मुझसे अपने लिए एक शो ऑर्गनाइज करने को कहा था ताकि वे कुछ पैसे बचा सकें। मैंने हां कर दी क्योंकि गोविंदा पहले से ही मेरे लिए एक फिल्म कर रहे थे।"

नहीं आए गोविंदा, और फिर अबू...

गोविंदा को लाने के लिए हेलिकॉप्टर भेजा गया लेकिन वो नहीं आए। भारी भीड़ में स्टेज की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। ऑर्गनाइजर्स की हालत खराब होने लगी क्योंकि भीड़ को अगर बताया जाता कि गोविंदा आने ही नहीं वाले हैं तो हालात बिगड़ सकते थे। सिचुएशन बिगड़ती देख अबू मलिक की नजर उनके भाई पर पड़ी। क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट काफी हद तक गोविंदा से मिलती जुलती थी। अब्बू मलिक ने बताया, ‘मेरा छोटा भाई डब्बू मेरे साथ था। वह गोविंदा जैसा दिखता था। छोटा कद, स्मार्ट और प्यारा सा। ऑर्केस्ट्रा शुरू हुआ, गाने बजने लगे और सब लोग गोविंदा के बारे में पूछने लगे। मैं बार-बार यही कहता रहा कि गोविंदा जल्द ही आने वाले हैं।’

अबू मलिक के भाई से बचाई लाज

अबू मलिक ने बताया- वह नहीं आया। मुझे लगा कि ये 15,000 लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे बताया गया कि उसे लाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा गया था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वह कहां उतरेगा? जैसे ही मुझे पता चला कि गोविंदा नहीं आ रहा है, मैंने अपने भाई को वहां खड़ा देखा। मैंने उससे कहा कि वह डांसरों वाली चमकदार आउटफिट पहनकर प्रदर्शन करे।' अबू मलिक की सूझबूझ से ना सिर्फ इस इवेंट को बचा लिया गया बल्कि भीड़ को भी उनके पैसे वसूल हो गए। अबू ने बताया- मैंने उनसे मंच पर आकर गोविंदा के सभी गानों पर नाचने को कहा। डब्बू ने स्टेज पर रंग जमा दिया और पब्लिक झूम उठी।

