'उम्र का असर तो होता ही है', गोविंदा के टूटे दांत वाली क्लिप पर ट्रोल्स से भिड़े फैंस
गोविंदा की एक रियलिटी शो से क्लिप वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ट्रोल्स से भिड़ते दिखाई पड़े। दरअसल ट्रोल्स गोविंदा के टूटे हुए दांत को लेकर उनका मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे।
बॉलीवुड के उस दौर के सुपरस्टार एक्टर गोविंदा आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। गोविंदा का चार्म आज भी वैसा ही है। फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए उतावले रहते हैं। इंडस्ट्री के 'हीरो नंबर वन' ने एक हालिया अपीयरेंस में अपने चाहने वालों से उतनी ही गर्मजोशी से मुलाकात की, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। हालांकि इस इवेंट की एक छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ लोगों का ध्यान एक छोटी सी बात पर गया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर अब मिले जुले रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं।
गोविंदा की यह क्लिप इंटरनेट पर वायरल
दरअसल एक क्लिप में गोविंदा के मुस्कुराते वक्त उनका साइड का टूटा हुआ दांत नजर आ रहा है। जहां कुछ लोग इस क्लिप के लिए गोविंदा का मजाक बनाने की कोशिश करते दिखे, वहीं उनके ढेरों फैंस ने ऐसे लोगों को करारा जवाब देकर फौरन चुप करा दिया। जहां कई लोग इस वीडियो को AI क्रिएटेड बता रहे हैं, वहीं कुछ का दावा है कि यह उम्र का असर है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो के असली होने की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गोविंदा जब फैंस से मिले, तब यह क्लिप रिकॉर्ड हो गया।
फैन ने लिखा- उम्र अपना असर दिखाती है
गोविंदा का साइड का टूटा हुआ दांत मिनटों के भीतर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा- भाई वो 60 साल का है, जाने दो। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे बचपन में उसने हमें इतना एंटरटेन किया। जब एक फॉलोअर ने गोविंदा के टूटे हुए दांत को लेकर उनका मजाक बनाना चाहा तो दूसरे ने लिखा- यह कैसा सवाल है? अगर कोई बूढ़ा हो रहा है तो उसके दांत टूट सकते हैं। दूसरे ने लिखा- इसमें अजीब क्या है? उम्र अपना असर दिखाती ही है। उम्र के साथ सबके साथ ऐसा होता है। कई लोगों ने गोविंदा के प्रति प्यार जाहिर किया है।
फिल्म के हिट होने की गारंटी थे गोविंदा
बता दें कि गोविंदा 80 से 90 के दशक के बीच फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चेहरा था। उनका किसी फिल्म में होना ही उसके हिट होने की गारंटी माना जाता था। गोविंदा की दीवानगी का आलम यह था कि उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए मेकर्स उनके हर नखरे उठाते थे और लाइन लगाए खड़े रहते थे। गोविंदा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने एक वक्त पर करीब 40-50 फिल्में एक साथ साइन की थीं। एक्टर ने बताया कि फिल्मों की शूटिंग के चक्कर में वो पूरे वक्त एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते थे।
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