अवतार 3 में क्या गोविंदा ने किया कैमियो? जानें इन वायरल फोटोज का सच

संक्षेप: अवतार 3 के रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर गोविंदा की अवतार रूप में कई फोटोज वायरल हो रही थीं जिसे देखकर सबको लगा कि क्या फिल्म में एक्टर का कैमियो है, लेकिन यह सच नहीं है।

फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' इन दिनों छाई हुई है। यह अवतार फिल्म का तीसरा पार्ट है जो हाल ही में रिलीज हुआ है। हालांकि फिल्म इन दिनों किसी और वजह से चर्चा में है और वो है फिल्म से गोविंदा का लुक जो वायरल हो रहा है। सभी को लगा कि फिल्म में गोविंदा का कैमियो है, लेकिन बता दें कि यह फेक है।

क्या है मामला यह ए आई से बना वीडियो है जिसमें गोविंदा, अवतार के रूप में हैं और अपना पॉपुलर डायलॉग हटा सावन की घटा, बत्ती बुझा लाइन बोल रहे हैं। वहीं एक फोटो ऐसी वायरल हो रही है जिसमें थिएटर की स्क्रीन में गोविंदा गुजराती स्टाइल की कलरफुल जैकेट पहने दिख रहे हैं। एक्टर्स के कई वर्जन में फोटोज वायरल हो रहे हैं जिससे लोग भी कन्फ्यूज हो गए कि क्या सच में एक्टर ने कैमियो किया है। लेकिन सच यह है कि इसे सिर्फ एआई की मदद से बनाया गया है। गोविंदा इस फिल्म का हिस्सा नहीं हैं।

कहां से हुई इसकी शुरुआत अब आप सोच रहे होंगे कि ये मीम कहां से आएं तो बता दें कि गोविंदा ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बोला था कि फिल्ममेकर जेम्स कैमेरॉल ने पहले उन्हें फिल्म का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था।

इसी साल मुकेश खन्ना के एक इंटरव्यू में गोविंदा ने बोला था कि उन्होंने फिल्म रिजेक्ट कर दी थी जो अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है क्योंकि उन्हें आइडिया पसंद नहीं आया।

गोविंदा ने बताया था उन्हें कैसे मिला था ऑफर गोविंदा ने यह भी कहा था कि कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें उन्होंने दूसरे लोगों की मदद की है। वह बोले थे, 'मैंने 21.5 करोड़ का ऑफर छोड़ दिया था, हालांकि मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो काफी दर्दभरा था। मैं एक सरदार जी से फिर मिला अमेरिका में और उन्हें कुछ बिजनेस आइडिया दिया। कुछ साल बाद उन्होंने मुझे कहा कि वो आइडिया चल गया। इसके बाद उन्होंने मुझे जेम्स कैमरॉन से मिलवाया। उन्होंने मुझे जेम्स के साथ फिल्म करने को कहा तो मैंने उन्हें फिल्म डिस्कशन के लिए डिनर पर बुलवाया।'

गोविंदा ने आगे कहा था, ‘पिक्चर का टाइटल भी मैंने ही दिया था। मैंने राजेश खन्ना जी को देखा था, लेफ्ट हैंड कटा हुआ...मैंने कहा यार अच्छा आदमी है, पता नहीं क्यों अजीब सा रोल कर लिया तो मैंने कहा, दूसरी टाइम अवतार बनेगी तो मुझे कहता है हीरो लंगड़ा है। मैंने कहा मैं यह फिल्म नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 18 करोड़ दे रहा हूं तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 18 करोड़। उन्होंने कहा कि शूटिंग 410 दिनों की होगी तो मैंने कहा वो ओके है, लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी पेंट करूंगा तो मैं अस्पताल चला जाऊंगा।’