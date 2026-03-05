Hindustan Hindi News
गोविंदा ने छोटे शोज में डांस करने पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने कभी काम के बीच ईगो को...

Mar 05, 2026 02:47 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
गोविंदा कुछ दिनों पहले एक छोटे इवेंट में परफॉर्म करते नजर आए थे और इस दौरान कहा जाने लगा कि एक्टर का डाउनफॉल चल रहा है। अब गोविंदा ने जानें इस पर क्या कहा।

गोविंदा पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में हैं। कुछ दिनों पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक्टर का एक छोटे इवेंट में डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ऐसा कहा जाने लगा कि गोविंदा का डाउनफॉल आ गया है इसलिए वह छोटे शोज अटेंड कर रहे हैं। अब गोविंगा ने इस पर अपनी बात रखी है और सच बताया।

गोविंदा ने बताया सच

गोविंदा ने सिद्धार्थ कनन से बात करते हुए कहा, ‘वो जिन्हें छोटा कह रहे हैं, वो एक सीएम का है और दूसरे जो हैं वो सांसद के मेंबर हैं।' गोविंदा यह भी बोलते हैं कि सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है। लोग सोशल मीडिया के पावर का मिसयूज करते हैं। बिना फैक्ट्स के लोग कुछ भी बोलने लगते हैं।

छोटी गाड़ी में ट्रैवल करने पर बोले

गोविंदा ने उस कमेंट पर भी जवाब दिया जिसमें कहा जा रहा था कि गोविंदा छोटी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं। इस पर एक्टर ने कहा, ‘उनके पास अलाउड ही वही है। आपकी मर्सिडीज सब बाहर खड़ी रखनी पड़ती है क्योंकि वहां का रूल है।’

काम के बीच ईगो को नहीं आने देता

गोविंदा बोले कि उन्होंने कभी अपने काम के बीच में अहम नहीं आने दिया। वह बोले, ‘मैं कभी ये सब ईगो-वीगो में नहीं लेकर आता।’

भगवान ने सब कुछ दिया है

गोविंदा का कहना है कि उन्हें जो कुछ भी हासिल हुए है इसके लिए वह शुक्रगुजार रहे हैं। वह बोले, ‘मैं तो शुक्रिया अदा करता रहता हूं। ऊपर वाले ने बहुत दिया है हमें। जो-जो आगे निकल रहा है, चाहे जिस तरीके से निकल रहा है, आगे निकलें...हदें पार मत कीजिए।’

क्या था गोविंदा के वायरल वीडियो में

बता दें कि गोविंदा का कुछ दिनों पहले प्रतापगढ़ के एक स्कूल इवेंट से वीडियो वायरल हुआ था। वहां वह अपने हिट गाने मैं तो रस्ते से जा रहा था गाने में डांस करते हैं। इतना ही नहीं वह फिर अंगना में बाबा गाना भी गाते हैं और अपने कुछ फेमस डायलॉग्स भी बोलते हैं।

गोविंदा की प्रोफेशनल लाइफ

गोविंदा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो लास्ट वह रंगीला राजा फिल्म में नजर आए थे जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म में गोविंदा का डबल रोल था। फिल्म फ्लॉप थी। इसके बाद से गोविंदा किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं और ना ही अब तक उन्होंने अपने किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं की है।

Govinda

