गोविंदा ने एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, कहा- मैं माफी मांगता हूं कि...
गोविंदा पर उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने कई आरोप लगाए। उन्होंने एक्टर पर एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर का आरोप भी लगाया था जिस पर अब गोविंदा ने अपनी बात रखी है।
गोविंदा पिछले कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं वो भी नेगेटिव वजह से। सुनीता ने उन पर कई आरोप लगाए थे जिसमें से एक एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर का भी था। अब गोविंदा ने सभी आरोपों पर फाइनली चुप्पी तोड़ दी है। गोविंदा ने माफी मांगी है और कहा कि कहीं लोग उनके साथ काम करने से डरें ना खासकर कि न्यूकमर्स।
कभी किसी को तंग नहीं किया
एएनआई से बात करते हुए गोविंदा ने आरोपों पर कहा, ‘कब नहीं लगा आरोप मुझपर? एक मेरी हिरोइन ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने तंग किया हो या किसी के लिए अपशब्द कह दिया हो। मैं सभी आर्टिस्ट और हिरोइन को थैंक्यू कहना चाहता हूं।’
मैं माफी मांगता हूं
गोविंदा ने कहा, ‘वह(सुनीता) नाम ले रही हैं। मैंने देखा है। मुझे वो शब्द पसंद नहीं इसलिए मैं माफी मांगता हूं मेरी जो न्यूकमर्स हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं सबके साथ काम करना। कहीं डर ना जाएं कि इसके साथ कैसे काम करना है या इसके प्रोडक्शन में काम ही नहीं करेंगे।’
लड़की का नाम लेने पर कहा
दरअसल, सुनीता ने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में गोविंदा का नाम एक लड़की के साथ जोड़ा और उस लड़की का नाम भी लिया। इस पर गोविंदा ने कहा, ‘ये जो नाम ले रही कोमल, मैं धन्यवाद देता हूं कि जो मैं आज सेव हूं, वो एक भी शब्द नहीं बोल रही है। वो चुप है। इतने में तो आज कल यंगस्टर्स जो हैं।’
सुनीता ने क्या आरोप लगाया था
बता दें कि मिसमालिनी के इंटरव्यू में सुनीता ने इंटरव्यू लेने वाली से पूछा कि आपका नाम कोमल है? ये नाम थोड़ा गड़बड़ है। मुझे कोमल नाम से नफरत है। नाम बदल लो अपना। एक लड़की है कोमल नाम की, कोई एक्सवाईजेड। मुझे उससे नफरत है।
इसके अलावा सुनीता ने गोविंदा पर ये भी आरोप लगाया था कि वह बेटे यर्षवर्धन की भी मदद नहीं करते हैं जो अब बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। सुनीता ने कहा था कि गोविंदा ने कभी बेटे के लिए किसी को अप्रोच नहीं किया और ना खुद कुछ किया।
बेटे की मदद करने पर बोले
इस पर गोविंदा ने कहा, ‘मैंने नाडियाडवाला से कहा तो उन्होंने हमें समझाया कि यश को कैसी फिल्में बनाई जाती हैं, काम किया जाता है।’
बता दें कि सुनीता ने कहा था, ‘यश सेल्फ मेड लड़का है। उसने कभी अपने पिता से मदद नहीं ली। उसने 90 ऑडिशन दिए, गोविंदा के बेटे होने के बावजूद। उसने कभी गोविंदा को नहीं कहा काम के लिए। मैंने गोविंदा से कहा भी कि तू बाप है कि क्या है। देशो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ सभी ने अपने बच्चों को खूब सपोर्ट किया है।’
