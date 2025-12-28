Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडgovinda belongs to this famouse gharana, his nana used to taught music to these ustads
इस मशहूर घराने से ताल्लुक रखते हैं गोविंदा, नाना ने उस्तादों को सिखाया संगीत, मामा दुनियाभर में मशहूर

इस मशहूर घराने से ताल्लुक रखते हैं गोविंदा, नाना ने उस्तादों को सिखाया संगीत, मामा दुनियाभर में मशहूर

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के ननिहाल के बारे में कम ही जानकारी उपलब्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन थे गोविंदा के नाना? मशहूर घराने से ताल्लुक रखती थीं गोविंदा की मां। जानिए कौन-कौन है गोविंदा के ननिहाल में।

Dec 28, 2025 01:47 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। 80 और 90 के दशक में एक्टर ने अपने करियर की सबसे शानदार फिल्मों में काम किया। इन्हीं फिल्मों की वजह से एक्टर को आज पहचाना जाता है। गोविंदा अक्सर अपने कई इंटरव्यू में अपने स्टारडम का श्रेय अपनी मां निर्मला देवी को देते आए हैं। एक्टर के मुताबिक पिता अरुण कुमार के निधन के बाद उनकी मां ने जिंदगी भर रेडियो और कलाकारों के लिए गायन कर अपने 5 बच्चों का पालन किया। लेकिन असल में निर्मला देवी कौन थीं?

गोविंदा का ननिहाल

गोविंदा ने अपने इंटरव्यू में मां की गायिकी की बात की है। उनके पिता अरुण आहूजा के एक्टर थे बस यही जानकारी अधिकतर लोग जानते हैं। लेकिन असल में गोविंदा का परिवार कला के क्षेत्र में बहुत मशहूर है। गोविंदा का ननिहाल मशहूर घराने से ताल्लुक रखता है। निर्मला देवी के पिता और गोविंदा के नाना जी वासुदेव नारायण गहरवाल राजपूत और वाराणसी के मशहूर जौहरी थे। ऐसा कहा जाता है कि नाना वासुदेव ही उस समय वाराणसी का चांदी का बाजार खुद अपने हाथों से खोलते थे। इसके अलावा उनका संगीत से जुड़ाव था, संगीत सिखाते थे। उन्होंने ही खुद पटियाला घराने के उस्ताद उता उल्लाह खान को अपने घर 10 सालों तक रखा, उन्हें अपने बच्चों के साथ संगीत की शिक्षा दी थी। गोविंदा की नानी कुसुम फैजाबाद की रहने वाली थीं। ऐसा कहा जाता है कि गोविंदा के नाना-नानी के चार से अधिक बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी गोविंदा की मां निर्मला देवी, जो शास्त्रीय संगीत जानती थीं। गोविंदा ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि कैसे उनकी मां राज कपूर और कई बड़े कलाकारों के सामने परफॉर्म किया करती थीं।

ये भी पढ़ें:गोविंदा के मामा ने इसलिए कर लिया था सुसाइड, सुनीता की बहन से की थी शादी
ये भी पढ़ें:कोटा की महारानी थी इस बॉलीवुड विलेन की पत्नी, ये हैं पॉपुलर विलेन की पत्नियां
govinda family

गोविंदा के मामा

गोविंदा के नाना वासुदेव की दूसरी संतान तबला वादक लच्छू महाराज थे। लच्छू महाराज अपने तबला वादन के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं असल में गोविंदा के सगे मामा हैं। इसके बाद आनंद का जन्म हुआ। आनंद जिनका पूरा नाम उदय सिंह नारायण था। आनंद ने कई फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार निभाया। खुद गोविंदा को फिल्मों में लाने वाले आनंद ही थे। ऐसा कहा जाता है कि वासुदेव के और भी बच्चे थे जो अब वाराणसी में राजपूत ज्वेलर के तौर पर सोने और चांदी का बिजनेस कर रहे हैं।

गोविंदा का परिवार

कला के क्षेत्र में कई दशकों से जुड़ा हुआ है। मां संगीत के साथ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। पिता 40 और 50 के दशक में मशहूर फिल्मों का हिस्सा रहे थे। लेकिन इनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि बंगले में रहने वाले गोविंदा को चॉल में जीवन बीताना पड़ा। अंत में उन्होंने फिर से मेहनत की और वापस उसी दुनिया में पहुंच गए।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Govinda Sunita Ahuja

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।