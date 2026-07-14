गोविंदा ने अनाउंस किया अपना कमबैक, इस एक्ट्रेस के साथ फिल्म में आएंगे नजर
Bollywood Actor Govinda: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ब्रेक के बाद अब फिल्मों में दोबारा कमबैक करने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी फिल्म और इस फिल्म में नजर आने वालीं एक्ट्रेस का भी नाम बताया है।
बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' यानी गोविंदा के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोविंदा ने अपनी ग्रैंड वापसी का ऐलान कर दिया है। गोविंदा जल्द ही बड़े पर्दे पर फिल्म 'रूपा' से कमबैक करने जा रहे हैं। खास बात ये है कि इस फिल्म में गोविंदा सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करेंगे, बल्कि इसे खुद प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। बता दें, इस फिल्म में गोविंदा के साथ न्यूकमर रानी स्वर्णकार नजर आएंगी।
'मुझे कई बार नजरअंदाज किया गया...'
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने करियर के उतार-चढ़ाव पर खुलकर बात करते हुए गोविंदा ने कहा, 'शायद ये किस्मत ही थी कि मुझे कई बार नजरअंदाज किया गया। लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि अब मैं फिल्मों में नजर नहीं आऊंगा। लेकिन मैंने फिर से शुरुआत की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये फिल्म अपना जादू चलाए। ये फिल्म खास तौर पर यंगस्टर्स के लिए है। जब वे इसे थिएटर में देखेंगे, तो उनका सपना सच होगा।' उन्होंने ये भी साफ किया कि इस फिल्म में वो किसी स्पिरिचुअलिटी पर बात नहीं करेंगे।
गोविंदा की जिंदगी में क्या है नंबर 14 का कनेक्शन?
उन्होंने आगे बताया कि नंबर 14 उनकी जिंदगी में हमेशा खास क्यों रहा है। उन्होंने कहा, '14 मेरा गुड लक नंबर है। मैं न्यूमरोलॉजी में विश्वास करता हूं। मेरा नाम भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है। मैं बहुत कम उम्र से ही इस पर विश्वास करता था। मैं 14 साल का था। मुझ पर भगवान की कृपा थी। मैंने एक हफ्ते में 14 फिल्में साइन कीं। फिर मैंने 14 साल तक सुपरस्टारडम देखा। फिर मैं 14वीं लोकसभा में पार्लियामेंट का मेंबर बना। मैंने 14 साल तक स्ट्रगल किया। और फिर मैं फिल्मों में वापस आ गया। ये पहली बार है जब मैं 5 साल से ज्यादा इंतजार नहीं कर सका। मैंने कहा, ‘मैं फिर से शुरू करूंगा’। और अब मुझे उम्मीद है कि सफर यहीं से शुरू हुआ है।'
'लॉकअप 2' में पत्नी सुनीता संग मस्ती, गोली वाले बयान पर खिंचाई
हाल ही में गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा को सपोर्ट करने रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' में पहुंचे थे। शो के माहौल और जेल के कॉन्सेप्ट पर मजाक करते हुए गोविंदा ने कहा, 'ये वो लॉकअप है जो कैमरे पर दिखता है, लेकिन जो नहीं दिखता, ऐसे कई लॉकअप हैं, मैं वहीं से आ रहा हूं।' इसी दौरान शो की होस्ट फराह खान ने मजाक में सुनीता से पूछा, 'तूने ऐसी सुपारी क्यों दी थी कि इसको मारो गोली?' इस पर गोविंदा ने भी अपनी सिग्नेचर कॉमिक टाइमिंग के साथ जवाब दिया, 'अरे, मैं जेब में गोली लेकर आया हूं। मैंने कहा कि सुनीता सीने में मारना चाह रही थी, तो मार ले अब!'
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
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खासियत और हुनर (Expertise)
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