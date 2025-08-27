Govinda And Sunita Ahuja Was Asked About Divorce Rumours Know What They Said गोविंदा और सुनीता ने साथ में सेलिब्रेट की गणेश चतुर्थी, तलाक को लेकर पूछा तो बोले- परिवार की…, Bollywood Hindi News - Hindustan
गोविंदा और सुनीता आहूजा ने तलाक की खबरों के बीच गणेश चतुर्थी साथ में सेलिब्रेट की है। दोनों से इस दौरान उनकी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में भी पूछा जिस पर सुनीता ने जानें क्या जवाब दिया।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 04:40 PM
गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। ऐसा कहा जा रहा है कि सुनीता ने दिसंबर 2024 में कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी थी। इसके अलावा उन्होंने गोविंदा पर चीटिंग और क्रूरता का आरोप भी लगाया है। अभी तक दोनों में से किसी ने ओपनली इस पर कमेंट नहीं किया है, लेकिन गोविंदा के वकील ने इन खबरों को गलत बताया है। वहीं अब इस बीच गोविंदा और सुनीता आहूजा साथ दिखे हैं वो भी गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशन में।

साथ में की पूजा

गोविंदा और सुनीता ने साथ में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटी की है। दोनों को साथ में सेलिब्रेट करते देखा है। दोनों पैपराजी के सामने साथ आए और फोटोज भी क्लिक की बप्पा के सामने। इतना ही नहीं उन्होंने पैपराजी को मिठाई भी खिलाई।

इतना ही नहीं जब गोविंदा से मीडिया ने तलाक की खबरों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ‘इससे विशेष कोई नहीं है। उनकी जब कृपा होती है तो परिवार की समस्या दूर हो जाती हैं। हमारी प्रार्थना है कि हम साथ में रहें। मैं खास तौर पर चाहूंगा कि यश और टीना के लिए आप सब सहायता करें और सहयोग दें। मैं बप्पा से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने कार्य में सक्सेसफुल रहें। मुझसे ऊपर वे जाए।’

उनसे जब पूछा गया कि इन दिनों जो कॉन्ट्रोवर्सी सुनने को आ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे तो सुनीता ने बीच में आकर बोला, ‘तुम लोग कॉन्ट्रोवर्सी सुनने आए हो या बप्पा का आशीर्वाद लेने, कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है।’

दोनों की बेटी ने क्या कहा था

वैसे गोविंदा और सुनीता की बेटी टीना ने इन खबरों पर जरूर रिएक्ट किया था। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, 'ये सब सिर्फ अफवाह हैं। मैं ऐसी अपवाहों पर ध्यान नहीं देती हूं।' उन्होंने आगे कहा था, 'मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मेरी खूबसूरत फैमिली है। मैं आप सभी के कंसर्न, प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रगुजार हूं।'

गोविंदा के वकील का स्टेटमेंट

गोविंदा के मैनेजर ने वहीं इस विवाद पर हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, 'गोविंदा जैसा इंसान किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, चिल्ला नहीं सकता तो ये क्रूरता के दावे कहां से आ रहे हैं। मैंने उनके साथ क्लोजली काम किया है और वो इंसान बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसी उनकी अभी इमेज बनाई जा रही है। ये सब मुद्दे पास्ट की कहानियां हैं जिन पर दोनों मिया-बीवी-साथ में काम भी कर रहे हैं।'

बता दें कि गोविंदा और सुनीता ने 11 मार्च 1987 को शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे टीना और यशवर्धन हैं।

