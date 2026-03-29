कहां राजा भोज कहां गंगू तेली…गोविंदा-कादर खान के इस गाने को इन दो बड़े सिंगर्स ने दी थी आवाज, ये थे गीतकार

कहां राजा भोज कहां गंगू तेली…गोविंदा-कादर खान के इस गाने को इन दो बड़े सिंगर्स ने दी थी आवाज, ये थे गीतकार
गोविंदा और कादर खान की फिल्म ‘कहां राजा भोज कहां गंगू तेली’ गाना आज के इस मशहूर सिंगर्स ने गाया था। दोनों एक्टर्स की जुगलबंदी बहुत पसंद की गई थी। इस गीतकार ने लिखे थे गाने के बोल। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर की थी जबरदस्त कमाई।
1998 में गोविंदा के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक दुल्हे राजा रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रवीना टंडन लीडिंग हीरोइन थीं, लेकिन एक्टर की जोड़ी कादर खान के साथ खूब जमी। इस फिल्म में कादर खान और गोविंदा के बीच सबसे ज्यादा सीन थे और अधिकतर सीन पर ऑडियंस ने खूब तालियां बजाई। लेकिन ऑडियंस को जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो था कादर खान और गोविंदा पर फिल्माया वो जुगलबंदी वाला गाना। उस गाने के बोल थे ‘कहां राजा भोज कहां गंगू तेली’। गाने के दौरान दोनों एक्टर्स के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी। गोविंदा ने आवाज के हिसाब से वैसे ही एक्सप्रेशन दिया। वहीं कादर खान उसी अंदाज में परफॉर्म किया। लेकिन आप इस गाने के सिंगर्स के नाम जानकार हैरान हो जाएंगे।
जुगलबंदी हुई थी हिट
फिल्म दुल्हे राजा के उस सीन में गोविंदा और कादर खान का किरदार एक दूसरे को म्यूजिकल चैलेंज करता है। बात गाने तक पहुंचती है, शेर और शायरी के साथ गाना शुरू होता है जो फिल्म देखने वाली ऑडियंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। कादर खान अपनी लाइन गाना शुरू करते हैं। पतली, बनावती आवाज और फिर गोविंदा आगे बढ़ाते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि कादर खान ने खुद ये गाना गाया है। लेकिन असल में कादर खान की आवाज बने थे आज के मशहूर सिंगर सोनू निगम।
सिंगर्स ने कर दिया कमाल
इस गाने में विनोद राठोर ने गोविंदा को आवाज दी थी और सोनू निगम ने बनावती आवाज निकालते हुए ये गाना गाया था। यकीन करना मुश्किल है कि इस गाने में कादर खान को सोनू निगम ने आवाज दी थी। ये गाना जबरदस्त हिट हुआ। आज भी टीवी पर जब भी ये फिल्म आती है तो ऑडियंस ये गाना जरूर देखती है। ऐसी जबरदस्त केमिस्ट्री किसी दूसरी जोड़ी में नहीं नजर आएगी। इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे थे। गाने की पहली लाइन ‘कहां राजा भोज कहां गंगू तेली’ को लेकर तेली सामाज ने शिकायत भी दर्ज की थी।
दुल्हे राजा की कमाई
बता दें, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि गोविंदा को कॉमेडी किंग बनाने वाले डेविड धवन ने दुल्हे राजा का डायरेक्शन नहीं किया था। इस फिल्म को हर्मेश मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया था। 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने उस जमाने में 22 करोड़ का धांसू बिजनेस किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि ये गोविंदा के करियर की इतनी बड़ी आखिरी हिट फिल्म थी। इसके बाद आई फिल्में ऐसा बिजनेस नही कर पाई। इसी के बाद गोविंदा का करियर ग्राफ नीचे की तरफ जाता गया। आज भी ये कल्ट कॉमेडी फिल्म मानी जाती है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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