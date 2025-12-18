हेमा मालिनी अच्छा हुआ धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में नहीं गईं, मनोज ने बताया कैसा था सनी का…

संक्षेप: धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके परिवार वालों ने 2 अलग प्रेयर मीट रखी। एक प्रेयर मीट धर्मेंद्र के बेटे सनी और बॉबी देओल ने की थी। वहीं एक प्रेयर मीट हेमा मालिनी ने अपने घर में रखवाई थी।

धर्मेंद्र पिछले महीने इस दुनिया को छोड़कर चले गए जिससे ना सिर्फ परिवार और दोस्तों को बल्कि फैंस और इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा है। धर्मेंद्र के निधन के बाद एक्टर की कई प्रेयर मीट हुई जिसमें से एक पहली पत्नी और सनी, बॉबी ने रखवाई थी। वहीं हेमा ने दोबारा प्रेयर मीट रखी थी अपने मुंबई वाले घर में। अब गैटी गैलेक्सी थिएटर के मालिक मनोज देसाई ने दोनों प्रेयर मीट को लेकर बात की और कहा कि हेमा ने सही फैसला किया था अपने घर में दूसरी प्रेयर मीट रखवाने का।

क्यों था सही फैसला विकी लालवाणी से बात करते हुए मनोज ने कहा, ‘मैं सरप्राइज नहीं हुआ था कि हेमा जी वहां नहीं आई थीं। कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी या इस मुद्दे पर बात होने से पहले ही उन्होंने एक अलग प्रेयर मीट रखवाई थी। अच्छा हुआ वह नहीं आईं। धर्मेंद्र जी और हेमा एक-दूसरे के काफी क्लोज थे, लेकिन अगर कोई उन्हें कुछ कह देता तो पूरी प्रेयर मीट खराब हो जाती इसलिए सही किया उन्होंने एक अलग प्रेयर मीट रखवाई।’

कई लोग आए प्रेयर मीट में शामिल होने मनोज ने आगे कहा, ‘प्रेयर मीट के दौरान कई गाड़ियों की लंबी लाइन थी। मेरी कार 86वें नंबर पर थी। वहां प्रेयर मीट में भजन हुए। मैं सनी देओल से मिला और मैंने कहा कि कई लोग आ रहे हैं इसलिए मैं फ्रंट गेट से जा रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा थैंक्यू आने के लिए। मैं फिर बाहर 45 मिनट तक खड़ा रहा, अपनी कार का इंतजार करते हुए क्योंकि इतनी भीड़ थी वहां।’

ऐसा लगा पूरा देश वहां आ गया मनोज ने फिर कहा, ‘मैं इससे पहले कई आर्टिस्ट की प्रेयर मीट में गया हूं जैसे राजेश खन्ना के दौरान मैं अमिताभ बच्चन के बगल में बैठा था। मैं यश चोपड़ी की प्रेयर मीट में भी गया था, लेकिन मैंने कभी धर्मेंद्र जी जैसी प्रेयर मीट नहीं देखी। ऐसा लग रहा था पूरा देश वहां आ गया। ऐसा कोई नहीं था जो वहां आना नहीं चाहता था।’