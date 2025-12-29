गोलमाल में पहले 4 एक्टर्स ने ठुकरा दिया था यह रोल, तुषार कपूर ने करने से पहले पूछा था यह सवाल

संक्षेप: Golmaal: रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल के हर एक्टर की अपनी अलग पहचान है, लेकिन क्या आप इस किरदार के बारे में जानते हैं जिसे कई एक्टर्स ने ठुकरा दिया था, फिर जब तुषार कपूर ने किया तो जादू हो गया।

साल 2006 में बनी फिल्म 'गोलमाल' में अरशद वारसी और तुषार कपूर का किरदार आपको आज भी याद होगा। इस फ्रेंचाइजी के ये दोनों सबसे ज्यादा हंसाने वाले एक्टर्स में गिने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों ही एक्टर्स की फिल्म में कास्टिंग बड़े नाटकीय ढंग से हुई थी। एक तरफ जहां तुषार कपूर वाले रोल के लिए पहले कई एक्टर्स मना कर चुके थे, वहीं अरशद वारसी को फिल्म में लास्ट मोमेंट पर लाया गया, क्योंकि मुन्ना भाई 2 की वजह से उनकी डेट्स ही नहीं मिल पा रही थी।

'तुषार हमारी तीसरी-चौथी चॉइस था' फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बताया, "तुषार कपूर हमारी तीसरी या चौथी चॉइस था। उससे पहले तीन-चार लोगों ने उस रोल को मना कर दिया था।" रोहित शेट्टी ने बताया कि ज्यादातर लोग इस रोल के लिए मना कर देते थे क्योंकि उसके फिल्म में कोई डायलॉग्स ही नहीं थे। रोहित शेट्टी ने बताया कि इस किरदार के लिए मना करते हुए एक्टर्स उनसे कहा करते थे कि एक तो इस किरदार के कोई डायलॉग्स नहीं हैं, ऊपर से पहले ही फिल्म में तीन-चार एक्टर्स मौजूद हैं।"

तुषार ने कहा था- आप संभाल लोगे ना? रोहित ने बताया कि लोग उनसे इस रोल के बारे में बात करते हुए पूछा करते थे कि आखिर इस किरदार के जरिए मैं अलग कैसे दिखूंगा? रोहित शेट्टी ने कहा, "वो सभी लोग गलत नहीं थे, क्योंकि स्क्रिप्ट में क्या सुनाता मैं। तो फिर नीरज वोहरा का यह आइडिया था कि तू तुषार को सुनाकर देख।" जब रोहित शेट्टी ने जाकर तुषार कपूर को फिल्म 'गोलमाल' की स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्होंने डायरेक्टर में भरोसा दिखाया और कहा, "आप संभाल लोगे ना? क्योंकि फिल्म में मेरे कोई डायलॉग्स नहीं हैं। मैंने कहा हां।"