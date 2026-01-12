Golden Globe 2026: 16 साल के एक्टर ने सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास, इन फिल्मों का रहा दबदबा

संक्षेप: महज 16 के इस एक्टर ने इतिहास रच दिया है। एक्टर ने महज 16 साल की उम्र में अपना पहला गोल्डन ग्लोब जीत बरसों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये फॉर सपोर्टिंग रोल का अवॉर्ड जतीतने वाले पहले अब तक के सबसे कम उम्र के अभिनेता बन गए हैं।

Jan 12, 2026 09:32 am IST

Golden Globe Awards 83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स की शुरुआत हो चुकी है। इस अवॉर्ड शो का लॉस एंजिल्स के बेवर्ली हिल्टन होटल में किया जाएगा। ऐसे में बेवर्ली हिल्टन होटल के रेड कार्पेट पर सितारों का पहुंचना भी शुरू हो गया। हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड फंक्शन्स में से एक गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 में महज 16 के इस एक्टर ने इतिहास रच दिया है। एक्टर ने महज 16 साल की उम्र में अपना पहला गोल्डन ग्लोब जीत बरसों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो चलिए जानते हैं किसने कौन सा अवॉर्ड जीता-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 के विनर्स की लिस्ट:- -बेस्ट फीमेल सपोर्टिंग एक्ट्रेस- टेयाना टेलर, वन बैटल आफ्टर अनदर (पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार)

-बेस्ट मेल सपोर्टिंग एक्टर- स्टेलन स्कार्सगार्ड, सेंटीमेंटल वैल्यू

-बेस्ट मेल एक्टर, टीवी सीरीज- नोआ वायले, द पिट

-बेस्ट फीमेल एक्टर, टीवी सीरीज (म्यूजिकल या कॉमेडी)- जीन स्मार्ट, हैक्स (तीसरा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार)

-बेस्ट मेल एक्टर, टीवी ड्रामा-ओवेन कूपर, एडोलसेंस

-बेस्ट मेल एक्टर, टीवी सीरीज़ (म्यूज़िकल/कॉमेडी)-सेठ रोजेन

-बेस्ट पॉडकास्ट-एमी पोहलर

-बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर्स-के-पॉप डेमन हंटर्स

-बेस्ट स्कोर मोशनल पिक्चर्स-लुडविग गोरान्सन, सिनर्स

-बेस्ट स्क्रीन प्ले मोशन पिक्चर-पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर

-बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल एक्टर– कॉमेडी/म्यूज़िकल-रोज़ बायरन, इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू

-बेस्ट परफॉर्मेंस मेल, लिमिटेड सीरीज-स्टीफन ग्राहम, एडोलेसेंस

-बेस्ट सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट- सिनर्स

-बेस्ट टेलीविजन लिमिटेड सीरीज़, एंथोलॉजी सीरीज़-मिशेल विलियम्स, डाइंग फॉर सेक्स!

-बेस्ट डायरेक्टर-पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर

-बेस्ट एनिमेटेड फिल्म-के-पॉप डेमन हंटर्स