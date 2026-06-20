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गिप्पी ग्रेवाल ने कनाडा वाले घर पर हुई फायरिंग पर कहा- सलमान खान के साथ नहीं थी दोस्ती

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल ने हाल में बताया कि उनके घर हुई फायरिंग सलमान खान के साथ कनेक्शन की वजह से हुई थी। लेकिन उन्होंने साफ़ किया कि सलमान और उनके बीच कोई करीबी दोस्ती नहीं थी।

गिप्पी ग्रेवाल ने कनाडा वाले घर पर हुई फायरिंग पर कहा- सलमान खान के साथ नहीं थी दोस्ती

पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल ने हाल में अपने कनाडा वाले घर पर हुई फायरिंग की घटना के बारे में बात की। सिंगर के घर साल 2023 में फायरिंग हुई थी। गिप्पी ने हाल में बताया कि इस फायरिंग जुड़ी कोई कॉल उन्हें कभी नहीं आई थी। किसी ने डराया, धमकाया नहीं था बस एक दिन घर पर फायरिंग की और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ जिसमें सिंगर के घर फायरिंग का एक कारण सलमान खान के साथ कनेक्शन बताया गया। अब गिप्पी ने बताया है कि उनकी और सलमान की कोई दोस्ती नहीं थी। एकाध बार मुलाकात हुई थी बस।

किसी ने नहीं दी थी धमकी

शेखर सुमन के चैट शो में बातचीत के दौरान गिप्पी ने कहा कि जब मेरे घर के बाहर फायरिंग हुई थी तो मुझे सच में नहीं पता था कि ये क्यों हुआ। मुझे कभी कोई फोन कॉल नहीं आया था। किसी ने मुझे डराया या धमकाया नहीं। बाद में एक पोस्ट सामने आया जिसमें फायरिंग की वजह बताई गई थी।

गिप्पी के घर हुई थी फायरिंग

गिप्पी ग्रेवाल ने बताया कि नवंबर 2023 में उनके घर हुई फायरिंग के बाद एक फेसबुक पोस्ट सामने आया। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली हुई थी। इस पोस्ट में सिंगर को सावधान किया गया था। इसके पीछे की वजह सलमान खान के साथ उनका कनेक्शन बताया गया। बिश्नोई गैंग ने पोस्ट में बताया था कि गिप्पी ग्रेवाल के घर फायरिंग उनके सलमान खान के साथ रिश्ते की वजह से की गई है। लेकिन अब गिप्पी ने बताया कि उनका सलमान खान के साथ कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है।

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सलमान नहीं हैं करीबी दोस्त

गिप्पी ने शेखर सुमन के चैट शो पर कहा, 'सच्चाई ये है कि मैं सलमान सर से कुछ ही बार मिला हूं जब फिल्म प्रोमोट कर रहा था बिग बॉस के दौरान। हमारे बीच कोई करीबी दोस्ती नहीं थी। लेकिन उन्हें लगा और फिर घर पर फायरिंग हुई।

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सलमान खान और रोहित शेट्टी के घर भी हुई थी फायरिंग

गिप्पी ग्रेवाल घर हुई फायरिंग के बाद पंजाबी सिंगर AP ढिल्लन के घर भी फायरिंग हुई थी। इसके अलावा साल 2024 में सलमान खान के बांद्रा वाले घर पर फायरिंग हुई। गोलियां उनके घर की बालकनी में तक घुस गई थीं। इसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। वहीं पिछले साल डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर भी हमला हो चुका है। इन सभी मामलों की अभी जांच चल रही है।

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Usha Shrivas

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


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