दिलजीत दोसांझ से जलते हैं गिप्पी ग्रेवाल, सोशल मीडिया पर चल रही इन बातों पर बोले सिंगर, कहा- इन्हें कहां से...
गिप्पी ग्रेवाल को आखिरी बार डायरेक्टर समीप कांग की रोमांटिक कॉमेडी, 'वियाह करतारे दा' में देखा गया था। यह इस साल 27 फरवरी को थिएटर में रिलीज हुई थी। इसके बाद, सरगुन के साथ 'कैरी ऑन जट्टा 4' बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है।
जाने-माने सिंगर, एक्टर गिप्पी ग्रेवाल और सरगुन मेहता इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म, 'कैरी ऑन जट्टा 4' को लेकर खबरों में बने हुए हैं। सभी कलाकार इन दिनों अपनी फिल्म के के प्रमोशन में बिजी हैं। समीप कांग के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 26 जून को दुनिया भर में थिएटर में रिलीज होने वाली है। ऐसे में फिल्म के रिलीज को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। मूवी रिलीज के पहले 'कैरी ऑन जट्टा 4' की कास्ट लगातार इंटरव्यू दे रही है। ऐसे में सरगुन और गिप्पी ने फिल्म के साथ दिलजीत दोसांझ संग गिप्पी के बॉन्ड के बारे में बात की। सिंगर और एक्टर गिप्पी ने लोगों के यह कहने पर रिएक्शन दिया कि उन्हें 'बॉर्डर 2' एक्टर दिलजीत से जलन हो रही है। आइए जानते हैं गिप्पी ने क्या कहा?
दिलजीत दोसांझ से जलन की अफवाहों पर बोले गिप्पी ग्रेवाल
'कैरी ऑन जट्टा 4' एक्टर गिप्पी ग्रेवाल और सरगुन मेहता ने हाल ही में जूम को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान बातचीत में गिप्पी ने दिलजीत से ईर्ष्या होने की अफवाहों को खारिज कर दिया। गिप्पी ने कहा, 'मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई कि ये कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि उसके साथ मुझे जलन होती है। पंजाबी इंडस्ट्री में सरगुन और सोनम (बाजवा) हैं। हम सब एक साथ काम करते हैं।'
लोगों को कहां से पता चल जाता है?
गिप्पी ने आगे कहा, 'मेरे को तो कभी किसी ने बोला नहीं कि मुझे उससे कोई दिक्कत या जलन है। तो फिर लोगों को कहां से पता चल जाता है? इन्होंने कहा से सुन लिया मैंने किसी एक्टर के बारे में बोला है।'
दिलजीत ने कही ये बात
गिप्पी ग्रेवाल के अलावा सरगुन मेहता जो उसी बातचीत का हिस्सा थीं, उन्होंने भी अपनी राय शेयर की। एक्ट्रेस ने कहा, 'अगर गिप्पी को दिलजीत से प्रॉब्लम थी, तो उनके बेटे ने पंजाबी सिंगर और एक्टर के साथ काम क्यों किया। बस, और बातचीत यहीं खत्म होती है। एक दोस्ती है, इसलिए । नहीं तो, वह ऐसा कहेगा 'हेलो बेटा, तुम वहां नहीं जा सकते।'
गिप्पी ग्रेवाल का वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट पर, गिप्पी ग्रेवाल को आखिरी बार डायरेक्टर समीप कांग की रोमांटिक कॉमेडी, 'वियाह करतारे दा' में देखा गया था। यह इस साल 27 फरवरी को थिएटर में रिलीज हुई थी। इसके बाद, सरगुन के साथ 'कैरी ऑन जट्टा 4' बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। लीड स्टार कास्ट के अलावा, फिल्म में बिन्नू ढिल्लों, गुरप्रीत घुग्गी, करमजीत अनमोल और अन्य शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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