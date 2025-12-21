Hindustan Hindi News
वांटेड में सलमान के साथ जेनेलिया की जोड़ी कैसी लगती? आयशा से पहले इन एक्ट्रेसेज के नाम आए थे सामने

संक्षेप:

बोनी कपूर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म वांटेड सलमान खान के करियर के लुए बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म में सलमान कैटरीन कैफ को बतौर हीरोइन लेना चाहते थे। बाद में जेनेलिया डिसूजा का नाम भी सामने आया था।

Dec 21, 2025 03:28 pm IST
एक वक्त था जब सलमान खान की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। उन्हें एक बड़ी हिट फिल्म की तलाश थी लेकिन उनकी अधिकतर रोमांटिक-कॉमेडी फिल्में खास कमाई नहीं कर पा रही थीं। इस बीच एक्टर बोनी कपूर ने उन्हें साउथ फिल्म पोकिरी का हिंदी रीमेक ऑफर किया जिसे वांटेड नाम दिया गया। ये फिल्म ने ना सिर्फ सलमान के करियर में मदद की बल्कि उन्हें इंडस्ट्री का एक्शन हीरो के रूप में भी पेश किया। इस फिल्म में सलमान के साथ आयशा टाकिया नजर आई थीं। दोनों की जोड़ी जबरदस्त हिट रही। लेकिन सलमान अपनी फेवरेट इस हीरोइन को फिल्म का हिस्सा बनाना चाहते थे।

बिजी थे सलमान

रेडिफ से बातचीत में इस फिल्म को बनाने वाले बोनी कपूर ने सलमान खान को वांटेड ऑफर करने से लेकर हीरोइन के चयन को लेकर खुलकर बात की। बोनी ने बताया कि जब उन्होंने तेलुगू फिल्म पोकिरी देखी थी उसी समय उसका हिंदी रीमेक बनाने के बारे में सोच लिया था। वो फिल्म के लीड किरदार राधे यानी राजवीर शेखावत के रूप में सलमान खान की कल्पना कर चुके थे। ऐसे में बोनी बस चाहते थे कि सलमान फिल्म देख लें। इसके लिए फिल्म के दो प्रीव्यू शो भी रखे गए थे। लेकिन उस समय सलमान का शेड्यूल बिजी था। उन्हें डर था कि अगर ये फिल्म किसी और प्रोड्यूसर ने देख ली तो गजनी की तरह ये फिल्म भी उनके हाथों से निकल जाएगी।

वांटेड ने बनाया सलमान का रुका करियर

बोनी ने आगे बताया कि वो लगातार सलमान के पीछे पड़े रहे ताकि ये फिल्म वो देख लें। एक दिन आधी रात के बाद सलमान को समय मिला और वो पोकिरी देखने पहुंच गए। लेकिन इस दौरान गलती हो गई। सलमान के सामने डॉल्बी डिजिटल की जगह डीटीएस प्रिंट प्ले हो गया। बोनी चिंता में आ गए। उन्हें डर था कि कहीं सलमान मना ना कर दें। फिल्म जब खत्म हुई तो सलमान बिना कुछ बोले निकल गए। बोनी कपूर एक्टर के पीछे गए और अपनी गाड़ी में बैठने से पहले सलमान ने पोकिरी के हिंदी रीमेक के लिए राजी हो गए थे।

कैटरीना हो सकती थी हीरोइन

बिनी कपूर ने ये भी बताया कि सलमान इस फिल्म में कैटरीना कैफ को बतौर हीरोइन कास्ट करना चाहते थे। लेकिन वो बहुत क्लियर थे कि उनेहे एक ऐसी हीरोइन चाहिए जिसने पहले सलमान के साथ काम नहीं किया हो। इस लिस्ट में जेनेलिया डिसूजा का नाम भी सामने आया था। लेकिन अंत में आयशा के नाम को फाइनल कर दिया गया और वही फिल्म की जान्हवी और सलमान की हीरोइन बनीं। वांटेड बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थी।

