जेनेलिया डिसूजा ने छोड़ा नॉनवेज, बोलीं- बेटे ने कहा, जानवरों से प्यार करते हो और चिकन भी खाते हो

Genelia Dsouza: जेनेलिया डिसूजा ने बताया कि पहले उन्हें लगता था कि वह नॉनवेज के बिना रह भी नहीं सकती हैं, लेकिन फिर उनके बेटे ने उनकी आंखें खोलीं और समझाया।

Jan 13, 2026 09:21 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा ने नॉनवेज छोड़ दिया है। उन्होंने हाल ही में दिए पॉडकास्ट में बताया कि पहले उन्हें नॉनवेज बहुत पसंद था। उन्हें लगता था कि इसके बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकती हैं। यही लग्जरी है। हालांकि, उनके बेटे ने जब उनसे एक सवाल पूछा तब उन्हें समझ में आया कि वो कितनी गलत हैं।

क्या बोलीं जेनेलिया?

जेनेलिया ने एमी एला के साथ हुई बातचीत में कहा, “मैं हमेशा से डॉग लवर रही हूं। एक गिल्टी एनिमल लवर रही हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ, मुझे एनिमल्स बहुत पसंद हैं और दूसरी तरफ मैं नॉन वेज भी खाती थी। फिर मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोलीं। उसने एक दिन मुझसे कहा, ‘आई, आप यह नहीं कर सकतीं। आप एनिमल्स से प्यार करती हो और चिकन भी खाती हो।’ उसकी इस बात ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि नहीं यार, शायद मैं गलत हूं। पहले मुझे लगता था कि मैं नॉनवेज के बिना रह ही नहीं सकती हूं, लेकिन अपने बेटे की बात समझने के बाद मैंने नॉनवेज छोड़ दिया।”

‘यही लग्जरी है, यही सबकुछ है’

जेनेलिया ने आगे कहा, “मुझे याद है, पहले जब मैं मुर्गियों को ले जाने वाली वैन देखती थी तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज मैं नहीं देख पाती। मैं नीचे देखने लगती हूं। मुझे समझ आया कि कई बार हम कुछ चीजों को नॉर्मल मान लेते हैं, भले ही वे ठीक न हों। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे यही खाना है। यही लग्जरी है। यही सबकुछ है। लेकिन आज, मुझे लगता है कि प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल अपनाना मेरा अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन है।”

