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'क्या आपने वन नाइट स्टैंड किया है?' गीता कपूर ने सवाल पर जताई नाराजगी, बोलीं- ये उनसे पूछो जो…

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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कोरियोग्राफर गीता कपूर ने हाल ही में अपने निजी जीवन से जुड़ी तमाम बातें कीं। इस दौरान गीता कपूर से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी वन नाइट स्टैंड किया है। इस सवाल पर गीता ने साफतौर पर नाराजगी जताई। 

'क्या आपने वन नाइट स्टैंड किया है?' गीता कपूर ने सवाल पर जताई नाराजगी, बोलीं- ये उनसे पूछो जो…

बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में बात की। उन्होंने बॉलीवुड में अपने काम से लेकर करियर पर फोकस करने और उस वजह से अबतक शादी करने को लेकर बात की। इसी दौरान गीता से पॉडकास्ट में वन नाइट स्टैंड को लेकर सवाल किया। इस सवाल पर गीता ने नाराजगी जताई।

वन नाइट स्टैंड के बारे में गीता से सवाल

गीता कपूर सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में पहुंचीं। इस बातचीत के दौरान गीता कपूर से सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या उन्होंने कभी वन नाइट स्टैंड किया है? गीता कपूर ने सवाल सुनते ही कहा कि इससे किसी को क्या मतलब है?

सिद्धार्थ से ही पलटकर पूछ लिया सवाल

इसके बाद कोरियोग्राफर गीता ने पलटकर सिद्धार्थ से ही पूछ लिया कि क्या उन्होंने कभी वन नाइट स्टैंड किया है? सिद्धार्थ ने कहा कि उन्होंने तो कभी नहीं किया नाइट स्टैंड। इसके बाद सिद्धार्थ ने कहा कि उनके साथ उल्टा था। जब वो किसी लड़की को डेट करते थे तो शादी के बारे में सोचते थे। इसपर गीता ने चुटकी लेते हुए कहा कि तो अबतक फिर कितनी शादी हो गईं? इसपर सिद्धार्थ ने कहा कि उन्होंने केवल तीन लड़कियों को ही डेट किया है। उनकी रिलेशनशिप शादी तक इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि शायद वो गलत फेज में उन लड़कियों से मिले।

गीता कपूर

गीता बोलीं- इस बारे में बातचीत भी क्यों हो रही है?

सिद्धार्थ की बातें सुनने के बाद गीता ने कहा कि उन्हें नहीं समझ आता है कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है? जैसे आपने पूछा कि क्या मैंने कभी वन नाइट स्टैंड किया है? इस बारे में बातचीत भी क्यों हो रही है? गीता ने कहा कि ये उनसे पूछो जो आपको ये हक देते हैं।

'हमारी निजी जिंदगी में झांककर क्यों देखना है?'

सिद्धार्थ ने उन्हें समझाने की कोशिश की क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं इस वजह से लोग ऐसे सवाल कर लेते हैं। इस पर गीता ने कहा कि ठीक है मैं पब्लिक फिगर हूं। तो मेरा काम पहले से है आपके देखने के लिए। क्योंकि ऐसा ट्रेंड है तो काम को सोशल मीडिया पर डालना पड़ता है। लोग आपकी सोशल इंगेजमेंट देखते हैं। तो वो हम वैसे भी डालते हैं। इसके अलावा लोगों को हमारी निजी जिंदगी में झांककर क्यों देखना है? मेरा ये सवाल है।

‘ये हक उनके ऊपर जमाओ जो आपको ये हक देते हैं’

सिद्धार्थ ने कहा कि लोगों को लगता है कि उनका हक है आप पर। इसलिए वो ऐसे सवाल करते हैं। इसपर गीता ने कहा, “ये हक उनके ऊपर जमाओ जो आपको ये हक देते हैं। जो अपनी जिंदगी के हर पहलु के बारे में आपको अपडेट देते हैं…जैसे जो लोग व्लॉग बनाते हैं। वो सुबह उठकर बताते हैं कि उन्होंने ब्रश कैसे किया…अगर इतना डिटेल में वो आपको बता रहे हैं तो बिल्कुल आपका हक बनाते है कि आप उनसे पूछो कि आपकी निजी जिंदगी में हम ये-ये जानना चाहते हैं। मैं आपको ये नहीं बता रही है कि मेरी जिंदगी में क्या है, कितने हैं। मैं अपनी समस्याएं आपके साथ नहीं शेयर कर रही। मैं आपको नहीं बता रही कि वो मार रहा है, या प्यार कर रहा है। ये मैं नहीं बता रही तो लोग ये जानना क्यों चाहते हैं कि क्या मेरी जिंदगी में वन नाइट स्टैंड है या क्या मैं किसी को प्यार करती हूं या नहीं करती हूं।”

गीता कपूर

गीता ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा कि लोग बेशक ये सवाल पूछें, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगी। देने को मैं जवाब दे भी दूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि लोगों को ये सब करना बंद कर देना चाहिए।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
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