गीता बसरा ने बताया हरभजन सिंह ने कैसे डाले थे डोरे, बोलीं- ये बहुत चालाक थे, मेरा पोस्टर देखा और…

गीता बसरा की दोस्ती युवराज सिंह से थी और हरभजन सिंह गीता का पोस्टर देखकर उन पर फ्लैट हो गए थे। उन्होंने युवराज से गीता का नंबर मांगा और डोरे डालने शुरू कर दिए। गीता ने बताया कि शादी के लिए उन्होंने भज्जी के सामने क्या शर्त रखी थी।

सिंह और गीता बसरा की डेटिंग की खबरें आईं तो लोगों को लगा नहीं था कि वे शादी कर लेंगे। वह बॉलीवुड में आई ही थीं कि दो फिल्मों के बाद उन्हें हरभजन सिंह मिल गए। उन्हें हरभजन ने शादी के लिए प्रपोज किया तो गीता की उम्र महज 21 साल थी। हरभजन ने सीधे बोला था कि उन्हें शादी करनी है लेकिन गीता बसरा ने उनके सामने एक शर्त रख दी थी। एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि कैसे भज्जी ने चालाकी से उनका नंबर लिया और डोरे डाले।

गीता ने नहीं दिया था जवाब गीता भारती टीवी पर थीं। उन्होंने बताया, 'ये बहुत चालाक थे। उन्होंने मेरा पोस्टर देखा और शायद ये पहली नजर का प्यार था। इन्होंने युवराज से मेरा नंबर मांगा।' इसके बाद हरभजन ने उन्हें अप्रोच किया लेकिन पहले गीता ने जवाब नहीं दिया। गीता बताती हैं, 'उन लोगों ने वर्ल्डकप जीता ही था। तो कुछ दिन बाद मैंने मैसेज किया, बहुत बढ़िया, बधाई हो। हम फिर से टच में आए। जब मिले तो इनका साफ कहना था कि दोस्ती नहीं चाहिए। ये बोले, 'तेरे से ही शादी करूंगा।' मैं बोली, शादी? मैं सिर्फ 21 साल की थी।'

हाथ से गईं चार फिल्में गीता ने बताया कि वह अपना करियर बना रही थीं और उन्हें लगा कि क्रिकेटर से नाम जुड़ा तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। वह बोलती हैं, '15 साल पहले, महिलाओं के लिए मुश्किल वक्त था। आप किसी के साथ दिख भर जाएं कि आपका करियर खत्म। मेरी शादी हो रही है, ये खबर फैलने के बाद मेरे हाथ से चार फिल्में चली गईं।'